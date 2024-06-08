Глава «Роснефти» заявил о кризисе доверия к доллару среди развивающихся стран
Центральные банки развивающихся стран из-за недоверия к американскому доллару стали отдавать предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках энергетической панели на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
По словам Сечина, в последние годы использование доллара в качестве экономического оружия и неконтролируемый рост государственного долга США запустили процесс дедолларизации. С 2001 г., как указал Сечин, доля доллара в международных золотовалютных резервах снизилась с 71 до 58%.
«Кризис доверия к доллару как к резервной валюте приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту, в результате его доля в золотовалютных резервах за последние 10 лет практически удвоилась», – сказал глава «Роснефти».