Глава «Роснефти» заявил о кризисе доверия к доллару среди развивающихся стран

«Кризис доверия к доллару как к резервной валюте приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту, в результате его доля в золотовалютных резервах за последние 10 лет практически удвоилась», – сказал глава «Роснефти».