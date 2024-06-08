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Глава «Роснефти» заявил о кризисе доверия к доллару среди развивающихся стран

Ведомости

Центральные банки развивающихся стран из-за недоверия к американскому доллару стали отдавать предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках энергетической панели на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

По словам Сечина, в последние годы использование доллара в качестве экономического оружия и неконтролируемый рост государственного долга США запустили процесс дедолларизации. С 2001 г., как указал Сечин, доля доллара в международных золотовалютных резервах снизилась с 71 до 58%.

«Кризис доверия к доллару как к резервной валюте приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение иным формам защиты активов, в том числе золоту, в результате его доля в золотовалютных резервах за последние 10 лет практически удвоилась», – сказал глава «Роснефти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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