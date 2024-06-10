Минфин может увеличить для банков уровень возмещения по льготной ипотеке

В конце 2023 г. власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки. Размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. Первый взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб.