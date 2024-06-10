Минфин может увеличить для банков уровень возмещения по льготной ипотеке
По словам источника, пока нет информации, как увеличится спред. Другой собеседник говорит, что власти обсуждают возвращение надбавки к прежнему уровню – 2 п. п. – по всем ипотечным программам. Он добавил, что «с какой-то высокой вероятностью» решение об этом будет принято.
В конце 2023 г. власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки. Размер субсидий банкам снизился: теперь они получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. Первый взнос по льготной ипотеке под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер такого кредита для всех регионов установили на уровне 6 млн руб. Ранее для Москвы и Санкт-Петербурга он составлял 12 млн руб.
Сейчас в России действует льготная ипотека на новостройки (ставка 8%), семейная ипотека (со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (со ставкой до 2%), IT-ипотека (со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. Программы льготной и семейной ипотеки в текущем виде истекают 1 июля. Ожидается, что первая программа завершится. Семейная ипотека продлена до 2030 г.