Верховный суд рассмотрит законность банковских рассылок с угрозами клиентам
Верховный суд (ВС) РФ определит, насколько законны банковские рассылки заемщикам о срочном погашении долга с угрозами иска, ареста имущества и лишения права выезда за рубеж. Решение будет вынесено по делу Промсвязьбанка (ПСБ), оштрафованного приставами за такую рассылку, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в феврале 2023 г. главное управление ФССП по Татарстану оштрафовало Промсвязьбанк на 100 000 руб. за нарушение прав граждан при возврате просроченного долга (14.57 КоАП РФ). На рассылку от банка пожаловался заемщик Ильнур Каримов.
ПСБ подавал апелляционные жалобы на постановление приставов, но арбитражные суды признали штраф законным, так как иск к клиенту не подавался. Суды также признали нарушением отправку сообщений со скрытого альфанумерического номера PSB-info. Отмечается также, что, по мнению юристов, банк не имел права предупреждать должников о якобы аресте активов или запрете выезда за границу, потому что такие меры не входят в его компетенцию.
Промсвязьбанк обратился с жалобой в ВС. Банк считает, что не нарушил законодательства, указав клиенту на возможное обращение в суд для взыскания просроченной задолженности. Кроме того, по мнению ПСБ, использование альфа-имени допустимо, ведь в сообщениях указано название банка и номер телефона.
Дело передано в экономколлегию Верховного суда, слушание назначено на 24 июля.
В мае сообщалось, что банки в I квартале 2024 г. продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан – 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это стало рекордной долей закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года.
«Ведомости» также писали, что в 2023 г. количество закрытых судами исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 000 руб. выросло на 29% – с 7,8 млн до 10,3 млн. Также увеличилась их доля во всех подобных закрытых делах – с 69% в 2022 г. до 75% в 2023 г. Всего за 2023 г. суды закрыли почти 13,7 млн исков о взыскании средств по кредитам и займам.