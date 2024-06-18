Верховный суд рассмотрит законность банковских рассылок с угрозами клиентам

«Ведомости» также писали, что в 2023 г. количество закрытых судами исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 000 руб. выросло на 29% – с 7,8 млн до 10,3 млн. Также увеличилась их доля во всех подобных закрытых делах – с 69% в 2022 г. до 75% в 2023 г. Всего за 2023 г. суды закрыли почти 13,7 млн исков о взыскании средств по кредитам и займам.