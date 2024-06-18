ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 года
Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 г. до 3,1–3,6 трлн руб. Это указано в аналитическом обзоре регулятора за I квартал.
Корректировка прогноза сделана «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы».
«Повышен прогноз чистой прибыли на 2024 г. Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в I квартале 2024 г. продолжительно сохранятся», – говорится в обзоре.
Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в обзоре от 9 апреля сообщали, что российские банки в этом году могут заработать от 3,1 до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Этот прогноз на тот момент был самым оптимистичным на рынке. В ЦБ тогда ожидали снижения показателя на 13–30% – в диапазон от 2,3 до 2,8 трлн руб. В прошлом году он достиг 3,3 трлн руб.
По итогам апреля чистая прибыль банковского сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб., или 13%, выше результата марта, сообщал регулятор в конце мая. При этом за указанный период количество прибыльных банков сократилось на шесть организаций до 249. Их доля от общего числа банков также снизилась с 80% до почти 78%.