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ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 года

Ведомости

Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 г. до 3,1–3,6 трлн руб. Это указано в аналитическом обзоре регулятора за I квартал.

Корректировка прогноза сделана «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы».  

«Повышен прогноз чистой прибыли на 2024 г. Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в I квартале 2024 г. продолжительно сохранятся», – говорится в обзоре.

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в обзоре от 9 апреля сообщали, что российские банки в этом году могут заработать от 3,1 до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Этот прогноз на тот момент был самым оптимистичным на рынке. В ЦБ тогда ожидали снижения показателя на 13–30% – в диапазон от 2,3 до 2,8 трлн руб. В прошлом году он достиг 3,3 трлн руб.

По итогам апреля чистая прибыль банковского сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб., или 13%, выше результата марта, сообщал регулятор в конце мая. При этом за указанный период количество прибыльных банков сократилось на шесть организаций до 249. Их доля от общего числа банков также снизилась с 80% до почти 78%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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