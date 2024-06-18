ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 года

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в обзоре от 9 апреля сообщали, что российские банки в этом году могут заработать от 3,1 до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Этот прогноз на тот момент был самым оптимистичным на рынке. В ЦБ тогда ожидали снижения показателя на 13–30% – в диапазон от 2,3 до 2,8 трлн руб. В прошлом году он достиг 3,3 трлн руб.