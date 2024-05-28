Прибыль банковского сектора РФ в апреле выросла до 305 млрд рублей
По итогам апреля чистая прибыль банковского сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб., или 13%, выше результата марта. При этом доходность на капитал выросла с 22% до 24,5%. Об этом сообщает Банк России.
Рост прибыли регулятор объясняет снижением отчислений в резервы на 67 млрд руб. после крупного доформирования в марте. Резервы по кредитам физлиц, напротив, выросли примерно на 60 млрд руб. на фоне восстановления резервов в марте за счет корректировки макроусловий.
Количество прибыльных банков сократилось на шесть организаций, до 249. Их доля от общего числа банков также снизилась с 80% до почти 78%.
19 апреля пресс-служба ЦБ сообщила, что чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб. В прошлом году показатель был на уровне 881 млрд руб., то есть произошел рост на 2% в годовом выражении.
Ранее в апреле регулятор прогнозировал, что совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам года может выйти на рекордный уровень 2023 г. или немного выше. В прошлом году этот показатель достиг 3,3 трлн руб.