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Прибыль банковского сектора РФ в апреле выросла до 305 млрд рублей

Ведомости

По итогам апреля чистая прибыль банковского сектора достигла 305 млрд руб., что на 35 млрд руб., или 13%, выше результата марта. При этом доходность на капитал выросла с 22% до 24,5%. Об этом сообщает Банк России.

Рост прибыли регулятор объясняет снижением отчислений в резервы на 67 млрд руб. после крупного доформирования в марте. Резервы по кредитам физлиц, напротив, выросли примерно на 60 млрд руб. на фоне восстановления резервов в марте за счет корректировки макроусловий.

Количество прибыльных банков сократилось на шесть организаций, до 249. Их доля от общего числа банков также снизилась с 80% до почти 78%.

19 апреля пресс-служба ЦБ сообщила, что чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб. В прошлом году показатель был на уровне 881 млрд руб., то есть произошел рост на 2% в годовом выражении.

Ранее в апреле регулятор прогнозировал, что совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам года может выйти на рекордный уровень 2023 г. или немного выше. В прошлом году этот показатель достиг 3,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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