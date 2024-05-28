Прибыль банковского сектора РФ в апреле выросла до 305 млрд рублей

19 апреля пресс-служба ЦБ сообщила, что чистая прибыль банковского сектора в России по РСБУ за I квартал составила 899 млрд руб. В прошлом году показатель был на уровне 881 млрд руб., то есть произошел рост на 2% в годовом выражении.