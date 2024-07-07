Economic Times: Путин и Моди обсудят денежные переводы между Индией и Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудит с президентом России Владимиром Путиным тему денежных переводов между двумя странами, этот вопрос станет ключевым в ходе визита Моди в Москву, пишет Economic Times (ET).
Вопрос разработки механизмов для оперативного перевода денег между двумя странами приобрел значение на фоне отключения России от банковской системы SWIFT, указывает издание. По словам источника ET, лидеры государств обсудят вопрос использования студентами и туристами национальных валют – индийские граждане могли бы расплачиваться картами RuPay в России, а россияне – использовать карты «Мир» в Индии.
Встреча Моди и Путина также «придаст новый импульс» совместному оборонному производству двух стран, которое, как пишет ET, является «визитной карточкой стратегического партнерства Индии и России».
Официальный визит в Россию Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. Стороны проведут переговоры в узком и в расширенном составах, возможно, главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Издание The Tribune писало, что поездка Моди в РФ имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре.