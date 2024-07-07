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Economic Times: Путин и Моди обсудят денежные переводы между Индией и Россией

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудит с президентом России Владимиром Путиным тему денежных переводов между двумя странами, этот вопрос станет ключевым в ходе визита Моди в Москву, пишет Economic Times (ET).

Вопрос разработки механизмов для оперативного перевода денег между двумя странами приобрел значение на фоне отключения России от банковской системы SWIFT, указывает издание. По словам источника ET, лидеры государств обсудят вопрос использования студентами и туристами национальных валют – индийские граждане могли бы расплачиваться картами RuPay в России, а россияне – использовать карты «Мир» в Индии.

Встреча Моди и Путина также «придаст новый импульс» совместному оборонному производству двух стран, которое, как пишет ET, является «визитной карточкой стратегического партнерства Индии и России».

Официальный визит в Россию Моди состоится 8-9 июля, сообщал Кремль. Стороны проведут переговоры в узком и в расширенном составах, возможно, главы стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Издание The Tribune писало, что поездка Моди в РФ имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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