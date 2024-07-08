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Газпромбанк планирует открыть в Китае филиал до конца года

Ведомости

Российский Газпромбанк расширит свое иностранное присутствие за счет открытия филиала на территории Китая до конца 2024 г., сообщил первый вице-президент банка Олег Мельников, передает «Интерфакс».

Выступая на форуме «Иннопром 2024» в Екатеринбурге глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин сообщил, что Газпромбанк в ближайшее время откроет свой филиал в КНР, эту информацию подтвердил первый вице-президент банка Мельников.

По его словам, российский банк откроет филиал в Китае до конца текущего года, такое решение уже было принято, руководство банка сейчас этим интенсивно занимается.

На данный момент на территории Китая представлен только банк ВТБ, соответствующую лицензию кредитная организация получила в 2008 г. Сбербанк заявлял о намерениях открыть свой филиал в КНР до конца 2023 г., но сейчас имеет только представительство. Альфа-банк также заявлял о желании открыть филиал в Китае до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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