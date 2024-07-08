Газпромбанк планирует открыть в Китае филиал до конца года
Российский Газпромбанк расширит свое иностранное присутствие за счет открытия филиала на территории Китая до конца 2024 г., сообщил первый вице-президент банка Олег Мельников, передает «Интерфакс».
Выступая на форуме «Иннопром 2024» в Екатеринбурге глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин сообщил, что Газпромбанк в ближайшее время откроет свой филиал в КНР, эту информацию подтвердил первый вице-президент банка Мельников.
По его словам, российский банк откроет филиал в Китае до конца текущего года, такое решение уже было принято, руководство банка сейчас этим интенсивно занимается.
На данный момент на территории Китая представлен только банк ВТБ, соответствующую лицензию кредитная организация получила в 2008 г. Сбербанк заявлял о намерениях открыть свой филиал в КНР до конца 2023 г., но сейчас имеет только представительство. Альфа-банк также заявлял о желании открыть филиал в Китае до конца 2025 г.