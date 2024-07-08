Газпромбанк планирует открыть в Китае филиал до конца года

На данный момент на территории Китая представлен только банк ВТБ, соответствующую лицензию кредитная организация получила в 2008 г. Сбербанк заявлял о намерениях открыть свой филиал в КНР до конца 2023 г., но сейчас имеет только представительство. Альфа-банк также заявлял о желании открыть филиал в Китае до конца 2025 г.