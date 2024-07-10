Банк Дом.РФ начал прием заявок на семейную ипотеку на новых условиях
«Банк Дом.РФ принимает заявки на оформление кредитов по «Семейной ипотеке» по новым параметрам, утвержденным Минфином России. Программой могут воспользоваться семьи хотя бы с одним ребенком до 6 лет включительно, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми», – сказано в сообщении.
В кредитной организации добавили, что семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу и на покупку квартир в 35 регионах.
10 июля Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. После этого ВТБ возобновил прием заявок на оформление льготной программы «Семейная ипотека». Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы.
«Семейную ипотеку» на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Первоначальный взнос должен быть минимум 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.