Банк Дом.РФ начал прием заявок на семейную ипотеку на новых условиях

10 июля Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 г. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. После этого ВТБ возобновил прием заявок на оформление льготной программы «Семейная ипотека». Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк возобновит выдачи кредитов в рамках обновленной госпрограммы.