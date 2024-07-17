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Джордж Элхедери назначен гендиректором HSBC

Ведомости

Финансовая группа HSBC Holdings Plc назначила Джордж Элхедери своим новым генеральным директором. Об этом сообщается на сайте организации.

Элхедери займет пост генерального директора со 2 сентября. Он сменит на этом посту Ноэля Куинна, который в апреле объявил о своем решении уйти в отставку.

Элхедери присоединился к HSBC в 2005 г. и был назначен в Совет директоров и финансовым директором группы в январе 2023 г. Ранее он занимал должность со-генерального директора Global Banking & Markets, где также возглавлял подразделение рынков и услуг по ценным бумагам. Он руководил регионом Ближнего Востока, Северной Африки и Турции в качестве генерального директора с июля 2016 по февраль 2019 гг.

Bloomberg отмечает, что внимание Элхедери, скорее всего, будет сосредоточено на усилении роста присутствия в Азии и увеличении объема непроцентных доходов. При Куинне банк переориентировался на Азию и, в частности, на Китай, одновременно распродавая подразделения в Америке и Европе. Элхедери придется преодолевать политическую напряженность между США и Китаем, а также нестабильную политическую и экономическую обстановку в Гонконге – крупнейшем рынке банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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