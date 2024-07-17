Джордж Элхедери назначен гендиректором HSBC
Финансовая группа HSBC Holdings Plc назначила Джордж Элхедери своим новым генеральным директором. Об этом сообщается на сайте организации.
Элхедери займет пост генерального директора со 2 сентября. Он сменит на этом посту Ноэля Куинна, который в апреле объявил о своем решении уйти в отставку.
Элхедери присоединился к HSBC в 2005 г. и был назначен в Совет директоров и финансовым директором группы в январе 2023 г. Ранее он занимал должность со-генерального директора Global Banking & Markets, где также возглавлял подразделение рынков и услуг по ценным бумагам. Он руководил регионом Ближнего Востока, Северной Африки и Турции в качестве генерального директора с июля 2016 по февраль 2019 гг.
Bloomberg отмечает, что внимание Элхедери, скорее всего, будет сосредоточено на усилении роста присутствия в Азии и увеличении объема непроцентных доходов. При Куинне банк переориентировался на Азию и, в частности, на Китай, одновременно распродавая подразделения в Америке и Европе. Элхедери придется преодолевать политическую напряженность между США и Китаем, а также нестабильную политическую и экономическую обстановку в Гонконге – крупнейшем рынке банка.