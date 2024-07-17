Джордж Элхедери назначен гендиректором HSBC

Элхедери присоединился к HSBC в 2005 г. и был назначен в Совет директоров и финансовым директором группы в январе 2023 г. Ранее он занимал должность со-генерального директора Global Banking & Markets, где также возглавлял подразделение рынков и услуг по ценным бумагам. Он руководил регионом Ближнего Востока, Северной Африки и Турции в качестве генерального директора с июля 2016 по февраль 2019 гг.