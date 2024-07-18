Банки начали повышать ставки для заемщиков на «лишнюю» льготную ипотеку
Представитель Сбербанка подтвердил введение меры, сославшись на ограничения действующих ипотечных программ с господдержкой. По его словам, в случае выявления «лишней» льготной ипотеки банк вправе поднять ставку до рыночного значения по одной из них.
По словам вице-президента Дом.РФ Кирилла Варенцова, такие нарушения встречаются «достаточно редко». Но если банк узнает о них, то поднимает ставку по ипотечному кредиту. Он добавил, что кредитная организация предупреждает клиентов о риске.
В ВТБ заявили о единичных ситуациях с «лишними» ипотеками. Там добавили, что пункт о повышенной ставке в случае оформления второй льготной ипотеки включен в договоры. По оценке зампреда правления «Абсолют банка», нарушают правила менее 0,1% клиентов. При определении же новой ставки к ключевой ставке на дату выдачи кредита прибавляется 1,5-2 процентных пункта. В Промсвязьбанке сообщили, что выявляют попытки повторно получить льготную ипотеку еще до подписания договора.
Кабмин утвердил принцип «одна льготная ипотека в одни руки» в декабре 2023 г. Согласно введенным ограничениям, взять ипотечный кредит с господдержкой можно только раз в жизни, исключение составляет семейная ипотека.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России.
Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др.