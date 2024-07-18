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Банки начали повышать ставки для заемщиков на «лишнюю» льготную ипотеку

Ведомости

Ряд российских банков начали выявлять заемщиков с несколькими ипотеками, нарушившими принцип «одна льготная ипотека в одни руки», и поднимать для них ставки по кредиту. С такой ситуацией уже столкнулись клиенты «Сбера» и банка Дом.РФ, сообщает РБК со ссылкой на отзывы на сайте Banki.ru.

Представитель Сбербанка подтвердил введение меры, сославшись на ограничения действующих ипотечных программ с господдержкой. По его словам, в случае выявления «лишней» льготной ипотеки банк вправе поднять ставку до рыночного значения по одной из них.

По словам вице-президента Дом.РФ Кирилла Варенцова, такие нарушения встречаются «достаточно редко». Но если банк узнает о них, то поднимает ставку по ипотечному кредиту. Он добавил, что кредитная организация предупреждает клиентов о риске.

В ВТБ заявили о единичных ситуациях с «лишними» ипотеками. Там добавили, что пункт о повышенной ставке в случае оформления второй льготной ипотеки включен в договоры. По оценке зампреда правления «Абсолют банка», нарушают правила менее 0,1% клиентов. При определении же новой ставки к ключевой ставке на дату выдачи кредита прибавляется 1,5-2 процентных пункта. В Промсвязьбанке сообщили, что выявляют попытки повторно получить льготную ипотеку еще до подписания договора.

Кабмин утвердил принцип «одна льготная ипотека в одни руки» в декабре 2023 г. Согласно введенным ограничениям, взять ипотечный кредит с господдержкой можно только раз в жизни, исключение составляет семейная ипотека.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. 

Кроме того, в России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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