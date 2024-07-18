Банки начали повышать ставки для заемщиков на «лишнюю» льготную ипотеку

В ВТБ заявили о единичных ситуациях с «лишними» ипотеками. Там добавили, что пункт о повышенной ставке в случае оформления второй льготной ипотеки включен в договоры. По оценке зампреда правления «Абсолют банка», нарушают правила менее 0,1% клиентов. При определении же новой ставки к ключевой ставке на дату выдачи кредита прибавляется 1,5-2 процентных пункта. В Промсвязьбанке сообщили, что выявляют попытки повторно получить льготную ипотеку еще до подписания договора.