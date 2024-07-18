Лизинг майнингового оборудования столкнулся с трудностями в страховании
Лизинговые компании столкнулись с трудностями при реализации оборудования для майнинга на фоне активного развития отрасли, пишет «Коммерсантъ».
Развитие лизинга майнингового оборудования испытывает трудности со страхованием. В компании «Интерлизинг» изданию сообщили, что для такого оборудования характерно быстрое устаревание, высокий износ и только формирующийся вторичный рынок. Другой источник газеты отметил, что высокая волатильность криптовалют и рост стоимости запчастей на компьютерное оборудование приводят к снижению самоокупаемости. Из этого следует, что «добыча» снижается, и это влечет за собой возможное возникновение противоправных интересов у владельцев майнингового оборудования.
Издание отмечает, что реализацию майнингового оборудования осуществляют небольшие лизинговые компании, которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом. Сделки с оборудованием для майнинга могут занимать 15-20% их портфеля. Предложения по лизингу поступают от самих майнинговых компаний.
По данным газеты, в майнинге задействовано не менее 500 000 устройств и приблизительно 1,8 ГВт электрической мощности. Сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев в разговоре с изданием сообщил, что в более 10% продаж предприятия принимали участие лизинговые компании – чеки по сделкам достигали 500 млн руб. Спрос на лизинг майнингового оборудования остается высоким, отмечается в публикации.
В мае стало известно, что рынок майнинга криптовалют может увеличиться на 20-40% в 2024 г. В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.