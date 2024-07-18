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Лизинг майнингового оборудования столкнулся с трудностями в страховании

Ведомости

Лизинговые компании столкнулись с трудностями при реализации оборудования для майнинга на фоне активного развития отрасли, пишет «Коммерсантъ».

Развитие лизинга майнингового оборудования испытывает трудности со страхованием. В компании «Интерлизинг» изданию сообщили, что для такого оборудования характерно быстрое устаревание, высокий износ и только формирующийся вторичный рынок. Другой источник газеты отметил, что высокая волатильность криптовалют и рост стоимости запчастей на компьютерное оборудование приводят к снижению самоокупаемости. Из этого следует, что «добыча» снижается, и это влечет за собой возможное возникновение противоправных интересов у владельцев майнингового оборудования.

Издание отмечает, что реализацию майнингового оборудования осуществляют небольшие лизинговые компании, которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом. Сделки с оборудованием для майнинга могут занимать 15-20% их портфеля. Предложения по лизингу поступают от самих майнинговых компаний.

По данным газеты, в майнинге задействовано не менее 500 000 устройств и приблизительно 1,8 ГВт электрической мощности. Сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев в разговоре с изданием сообщил, что в более 10% продаж предприятия принимали участие лизинговые компании – чеки по сделкам достигали 500 млн руб. Спрос на лизинг майнингового оборудования остается высоким, отмечается в публикации.

В мае стало известно, что рынок майнинга криптовалют может увеличиться на 20-40% в 2024 г. В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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