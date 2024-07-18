Лизинг майнингового оборудования столкнулся с трудностями в страховании

Развитие лизинга майнингового оборудования испытывает трудности со страхованием. В компании «Интерлизинг» изданию сообщили, что для такого оборудования характерно быстрое устаревание, высокий износ и только формирующийся вторичный рынок. Другой источник газеты отметил, что высокая волатильность криптовалют и рост стоимости запчастей на компьютерное оборудование приводят к снижению самоокупаемости. Из этого следует, что «добыча» снижается, и это влечет за собой возможное возникновение противоправных интересов у владельцев майнингового оборудования.