«Известия»: банки сократили рекламу кредитов

Сейчас во многих банках уровень ПСК выше, чем был в кризисный 2022 г., когда его значение доходило до 45%, но тогда ключевая ставка находилась на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем 17% до начала мая. С декабря 2023 г. ставка держится на уровне 16%.