«Известия»: банки сократили рекламу кредитов
Банки существенно сократили рекламу кредитов из-за обязательства указывать их полную стоимость, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Ведомство при этом уже рассматривает ряд дел о нарушении закона об указании диапазона полной стоимости кредита (ПСК), практика применения новых норм уже нарабатывается, говорится в материале.
Закон, обязывающий банки указывать ПСК в рекламе займов, начал действовать 23 октября 2023 г. Кредитные организации должны отображать в рекламе реальную стоимость ссуды.
19 июня «Ведомости» писали, что верхняя граница ПСК в некоторых банках находится на уровне 57–60% и даже выше. Среди крупных игроков такие показатели у Альфа-банка, Росбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Газпромбанка и «Зенита».
Сейчас во многих банках уровень ПСК выше, чем был в кризисный 2022 г., когда его значение доходило до 45%, но тогда ключевая ставка находилась на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем 17% до начала мая. С декабря 2023 г. ставка держится на уровне 16%.