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«Известия»: банки сократили рекламу кредитов

Ведомости

Банки существенно сократили рекламу кредитов из-за обязательства указывать их полную стоимость, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ведомство при этом уже рассматривает ряд дел о нарушении закона об указании диапазона полной стоимости кредита (ПСК), практика применения новых норм уже нарабатывается, говорится в материале.

Закон, обязывающий банки указывать ПСК в рекламе займов, начал действовать 23 октября 2023 г. Кредитные организации должны отображать в рекламе реальную стоимость ссуды.

19 июня «Ведомости» писали, что верхняя граница ПСК в некоторых банках находится на уровне 57–60% и даже выше. Среди крупных игроков такие показатели у Альфа-банка, Росбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Газпромбанка и «Зенита».

Сейчас во многих банках уровень ПСК выше, чем был в кризисный 2022 г., когда его значение доходило до 45%, но тогда ключевая ставка находилась на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем 17% до начала мая. С декабря 2023 г. ставка держится на уровне 16%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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