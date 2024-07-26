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Банк «Дом.pф» сообщил о сбоях в работе сервисов

Ведомости

В работе сервисов банка «Дом.pф» произошли сбои. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«На данный момент наблюдаются сбои в работе наших сервисов, мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – говорится в посте.

С чем связаны неполадки, банк не уточнил. Согласно сервису Downdetector, в последние несколько часов также выросло число жалоб пользователей на работу Т-банка (бывший Тинькофф) и Газпромбанка, в частности на доступ к мобильным приложениям.

23 июля клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка пожаловались на сбои в работе приложений, свидетельствовали данные сервиса Downdetector. Россельхозбанк сообщил, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке с 12:00 мск, но банк смог минимизировать последствия «благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа».

В Центробанке России 24 июля заявили, что финансовый сектор страны длительное время находится в условиях кибератак, интенсивность которых периодически возрастает, сообщала «Фонтанка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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