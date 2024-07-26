Банк «Дом.pф» сообщил о сбоях в работе сервисов
«На данный момент наблюдаются сбои в работе наших сервисов, мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – говорится в посте.
23 июля клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка пожаловались на сбои в работе приложений, свидетельствовали данные сервиса Downdetector. Россельхозбанк сообщил, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке с 12:00 мск, но банк смог минимизировать последствия «благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа».
В Центробанке России 24 июля заявили, что финансовый сектор страны длительное время находится в условиях кибератак, интенсивность которых периодически возрастает, сообщала «Фонтанка».