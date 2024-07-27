Карты «Мир» могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Карты платежной системы «Мир» могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, заявила в интервью «РИА Новости» министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.
Visa и Mastercard не работают в стране из-за западных санкций, и отвечая на вопрос журналиста, сможет ли «Мир» заменить их, министр ответила, что «такая перспектива есть».
Сейчас владельцы карт западных платежных систем не могут оплатить визовый сбор для въезда в страну. Тет Тет Кхайн выразила мнение, что для этих целей можно использовать «Мир».
«Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз», – сказала министр.
16 июля ТАСС сообщал со ссылкой на посольство России в Мьянме, что платежная система «Мир» заработала в стране в ограниченном порядке – карты начали принимать в некоторых ТЦ и ресторанах.