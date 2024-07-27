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Карты «Мир» могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме

Ведомости

Карты платежной системы «Мир» могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, заявила в интервью «РИА Новости» министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

Visa и Mastercard не работают в стране из-за западных санкций, и отвечая на вопрос журналиста, сможет ли «Мир» заменить их, министр ответила, что «такая перспектива есть».

Сейчас владельцы карт западных платежных систем не могут оплатить визовый сбор для въезда в страну. Тет Тет Кхайн выразила мнение, что для этих целей можно использовать «Мир».

«Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз», – сказала министр.

16 июля ТАСС сообщал со ссылкой на посольство России в Мьянме, что платежная система «Мир» заработала в стране в ограниченном порядке – карты начали принимать в некоторых ТЦ и ресторанах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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