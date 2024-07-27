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Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение санкций

Ведомости

Американский банк State Street согласился выплатить около $7,5 млн за нарушение санкций управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Об этом сообщается на сайте американского минфина. 

Речь идет о 38 «явных нарушениях» санкций, связанных с Украиной и Россией, которые допустил банк и его дочерняя компания Charles River Systems, говорится в заявлении. Нарушения не были добровольно раскрыты и являлись «вопиющими», считают в управлении.

Дочерняя компания Charles River Systems в период с 2016 по 2020 гг. могла заново выставить счета, а также приняла платежи от двух клиентов, контрольный пакет акций которых принадлежал попавшим под санкции российским банкам, пишет WSJ со ссылкой на управление. Charles River было запрещено принимать платежи за пределами сроков погашения, подчеркнули в OFAC.

США начали активно вводить новые санкции после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Под ограничения попали многочисленные физические и юридические лица из РФ. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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