Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение санкций

США начали активно вводить новые санкции после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Под ограничения попали многочисленные физические и юридические лица из РФ. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.