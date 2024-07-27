Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение санкций
Американский банк State Street согласился выплатить около $7,5 млн за нарушение санкций управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Об этом сообщается на сайте американского минфина.
Речь идет о 38 «явных нарушениях» санкций, связанных с Украиной и Россией, которые допустил банк и его дочерняя компания Charles River Systems, говорится в заявлении. Нарушения не были добровольно раскрыты и являлись «вопиющими», считают в управлении.
Дочерняя компания Charles River Systems в период с 2016 по 2020 гг. могла заново выставить счета, а также приняла платежи от двух клиентов, контрольный пакет акций которых принадлежал попавшим под санкции российским банкам, пишет WSJ со ссылкой на управление. Charles River было запрещено принимать платежи за пределами сроков погашения, подчеркнули в OFAC.
США начали активно вводить новые санкции после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Под ограничения попали многочисленные физические и юридические лица из РФ. Включение в санкционный список предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.