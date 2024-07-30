ВТБ видит признаки перегрева в росте доли кредитования бизнеса
Возросшая доля корпоративных кредитов в ВВП России может свидетельствовать о перегреве, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«С учетом очень успешных по приросту 2023 и 2024 гг. я допускаю, что мы сейчас находимся в зоне перегрева по показателю кредита юрлиц к ВВП, даже в мировом сравнении», – сказал он.
Как отметил Пьянов, ВТБ учтет заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможном применении макропруденциальных мер по снижению роста закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой. Глава ЦБ тогда отметила, что выручка предприятий может не позволять обслуживать кредиты, которые зачастую берутся на сделки по слиянию и поглощению или для осуществления экспансии на рынке.
Пьянов допустил, что после подъема ключевой ставки до 18% рост корпоративного кредитования не замедлится, добавив, что макропруденциальные надбавки не являются исключительным инструментом.
«Мы понимаем, что корпоративный кредит – это, наверно, та строчка, которая наиболее отклонилась от макропрогнозов ЦБ, и это тоже явно проинфляционный фактор», – заявил Пьянов.
26 июля Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. В своем заявлении глава Банка России отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, что говорит о значительном перегреве российской экономики. При этом практически исчерпаны резервы рабочей силы и производственных мощностей, добавила она.