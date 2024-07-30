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ВТБ видит признаки перегрева в росте доли кредитования бизнеса

Ведомости

Возросшая доля корпоративных кредитов в ВВП России может свидетельствовать о перегреве, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«С учетом очень успешных по приросту 2023 и 2024 гг. я допускаю, что мы сейчас находимся в зоне перегрева по показателю кредита юрлиц к ВВП, даже в мировом сравнении», – сказал он.

Как отметил Пьянов, ВТБ учтет заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможном применении макропруденциальных мер по снижению роста закредитованности заемщиков с большой долговой нагрузкой. Глава ЦБ тогда отметила, что выручка предприятий может не позволять обслуживать кредиты, которые зачастую берутся на сделки по слиянию и поглощению или для осуществления экспансии на рынке.

Пьянов допустил, что после подъема ключевой ставки до 18% рост корпоративного кредитования не замедлится, добавив, что макропруденциальные надбавки не являются исключительным инструментом.

«Мы понимаем, что корпоративный кредит – это, наверно, та строчка, которая наиболее отклонилась от макропрогнозов ЦБ, и это тоже явно проинфляционный фактор», – заявил Пьянов.

26 июля Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. В своем заявлении глава Банка России отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, что говорит о значительном перегреве российской экономики. При этом практически исчерпаны резервы рабочей силы и производственных мощностей, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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