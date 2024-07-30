ВТБ видит признаки перегрева в росте доли кредитования бизнеса

26 июля Набиуллина заявила, что в первые шесть месяцев 2024 г. российская экономика была максимально перегрета за последние 16 лет. В своем заявлении глава Банка России отметила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но ускорялась и инфляция, что говорит о значительном перегреве российской экономики. При этом практически исчерпаны резервы рабочей силы и производственных мощностей, добавила она.