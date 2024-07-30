Матвиенко: льготная ипотека должна быть направлена на развитие малых городов
Льготная ипотека должна быть «прицельной» и направленной на развитие малых городов. Об этом заявила Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате.
«Льготные ипотечные программы должны быть продуманными, прицельными и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине, в любой точке нашей страны», – сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что от охлаждения рынка недвижимости на фоне сокращения программ субсидируемой ипотеки не должны пострадать люди. Она предложила активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, к примеру, по регионам, по профессиям, а также с посильным участием бюджета.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.
В Минстрое заявили, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. Как ожидают в ведомстве, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Банк России также ожидает снижения темпов роста цен на жилье, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В то же время, по ее словам, не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на недвижимость – возможен «эффект храповика», спрос не дает ценам снижаться.