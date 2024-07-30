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Матвиенко: льготная ипотека должна быть направлена на развитие малых городов

Ведомости

Льготная ипотека должна быть «прицельной» и направленной на развитие малых городов. Об этом заявила Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате.

«Льготные ипотечные программы должны быть продуманными, прицельными и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине, в любой точке нашей страны», – сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что от охлаждения рынка недвижимости на фоне сокращения программ субсидируемой ипотеки не должны пострадать люди. Она предложила активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, к примеру, по регионам, по профессиям, а также с посильным участием бюджета.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет. В Минфине заявили, что несмотря на сокращение программ льготной ипотеки, в ближайшие годы ее доля в общем объеме выдач будет сильно превышать целевой уровень в 25%.

В Минстрое заявили, что активная фаза роста цен на жилье в России закончилась. Как ожидают в ведомстве, в дальнейшем темпы роста не превысят 4-5%. Банк России также ожидает снижения темпов роста цен на жилье, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В то же время, по ее словам, не нужно ожидать мгновенной подстройки цен на недвижимость – возможен «эффект храповика», спрос не дает ценам снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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