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ЦБ одобрил присоединение НПФ «Первый промышленный альянс» к фонду «Ростеха»

Ведомости

Банк России согласовал реорганизацию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Ростеха» – к нему присоединится НПФ «Первый промышленный альянс». Фонды объединяются для создания единого центра компетенций по реализации пенсионных программ для сотрудников оборонных предприятий, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что «Первый промышленный альянс» входит в контур корпорации «Ростех». В ходе реорганизации он присоединится к НПФ «Ростеха», прекратив самостоятельную деятельность. НПФ «Ростех» продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного фонда на условиях заключенных пенсионных договоров. Объединение фондов завершится до конца лета 2024 г.

В пресс-службе «Ростеха» добавили, что инициатива призвана усовершенствовать меры соцподдержки специалистов заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в периметре госкорпорации, объединяющей более 800 промышленных организаций по всей России.

24 июля Банк России выдал лицензию НПФ «Тинькофф-пенсия», который в дальнейшем будет переименован в соответствии с актуальным брендом Т-банка. Агентство по страхованию вкладов внесло НПФ в реестр участников системы гарантирования в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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