ЦБ одобрил присоединение НПФ «Первый промышленный альянс» к фонду «Ростеха»

Отмечается, что «Первый промышленный альянс» входит в контур корпорации «Ростех». В ходе реорганизации он присоединится к НПФ «Ростеха», прекратив самостоятельную деятельность. НПФ «Ростех» продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного фонда на условиях заключенных пенсионных договоров. Объединение фондов завершится до конца лета 2024 г.