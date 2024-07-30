ЦБ одобрил присоединение НПФ «Первый промышленный альянс» к фонду «Ростеха»
Банк России согласовал реорганизацию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Ростеха» – к нему присоединится НПФ «Первый промышленный альянс». Фонды объединяются для создания единого центра компетенций по реализации пенсионных программ для сотрудников оборонных предприятий, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Отмечается, что «Первый промышленный альянс» входит в контур корпорации «Ростех». В ходе реорганизации он присоединится к НПФ «Ростеха», прекратив самостоятельную деятельность. НПФ «Ростех» продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного фонда на условиях заключенных пенсионных договоров. Объединение фондов завершится до конца лета 2024 г.
В пресс-службе «Ростеха» добавили, что инициатива призвана усовершенствовать меры соцподдержки специалистов заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в периметре госкорпорации, объединяющей более 800 промышленных организаций по всей России.
24 июля Банк России выдал лицензию НПФ «Тинькофф-пенсия», который в дальнейшем будет переименован в соответствии с актуальным брендом Т-банка. Агентство по страхованию вкладов внесло НПФ в реестр участников системы гарантирования в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.