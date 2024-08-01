ВТБ получил статус портфельного инвестора в Индии
Банк получил лицензию первой категории, которая распространяется на организации с низким профилем риска. Она действительна до 15 июля 2027 г. ВТБ стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. До этого лицензией обзавелись Сбербанк, Т-банк и банк «Центрокредит».
Собеседник «Коммерсанта» в крупной управляющей компании сообщил, что теперь ВТБ сможет покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать на них зеркальное обязательство в виде биржевого структурного бонда. Но для выстраивания «привычных продуктов коллективных инвестиций» нужно, чтобы такие же лицензии были и у специализированного депозитария, поэтому банк не сможет предложить индийские ценные бумаги крупным институциональным клиентам, пояснил он.
В октябре 2023 г. первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах банка стать портфельным инвестором в Индии. Такой статус необходим, чтобы было проще реализовать рупии, накопившиеся еще со времен СССР. Он объяснил, что торговля с Индией всегда имела дисбаланс в сторону большего экспорта, чем импорта, а рупии не относятся к свободно конвертируемой валюте.
ВТБ планирует проводить сделки в рупиях на индийском фондовом рынке, чтобы в перспективе расширить продуктовую линейку и для себя, и для клиентов, отмечал Пьянов.