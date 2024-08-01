Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ВТБ получил статус портфельного инвестора в Индии

Ведомости

ВТБ включен в реестр иностранных портфельных инвесторов Индии, теперь ему открыт доступ к фондовому рынку страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банк получил лицензию первой категории, которая распространяется на организации с низким профилем риска. Она действительна до 15 июля 2027 г. ВТБ стал четвертым российским банком, получившим статус портфельного инвестора в Индии. До этого лицензией обзавелись Сбербанк, Т-банк и банк «Центрокредит».

Собеседник «Коммерсанта» в крупной управляющей компании сообщил, что теперь ВТБ сможет покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать на них зеркальное обязательство в виде биржевого структурного бонда. Но для выстраивания «привычных продуктов коллективных инвестиций» нужно, чтобы такие же лицензии были и у специализированного депозитария, поэтому банк не сможет предложить индийские ценные бумаги крупным институциональным клиентам, пояснил он.

В октябре 2023 г. первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах банка стать портфельным инвестором в Индии. Такой статус необходим, чтобы было проще реализовать рупии, накопившиеся еще со времен СССР. Он объяснил, что торговля с Индией всегда имела дисбаланс в сторону большего экспорта, чем импорта, а рупии не относятся к свободно конвертируемой валюте.

ВТБ планирует проводить сделки в рупиях на индийском фондовом рынке, чтобы в перспективе расширить продуктовую линейку и для себя, и для клиентов, отмечал Пьянов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных