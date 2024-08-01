ВТБ получил статус портфельного инвестора в Индии

Собеседник «Коммерсанта» в крупной управляющей компании сообщил, что теперь ВТБ сможет покупать индийские ценные бумаги на собственный баланс и выпускать на них зеркальное обязательство в виде биржевого структурного бонда. Но для выстраивания «привычных продуктов коллективных инвестиций» нужно, чтобы такие же лицензии были и у специализированного депозитария, поэтому банк не сможет предложить индийские ценные бумаги крупным институциональным клиентам, пояснил он.