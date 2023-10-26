Газета
Инвестиции

ВТБ может получить статус портфельного инвестора в Индии

Ведомости

ВТБ решил стать портфельным инвестором в Индии. Статус необходим банку для того, чтобы было проще реализовать накопившиеся рупии, сообщил во время телеконференции с журналистами первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Большой объем рупий накопился в России еще со времен СССР, отметил банкир. Он объяснил, что торговля с Индией всегда имела дисбаланс в сторону большего экспорта, чем импорта, а рупии не относятся к свободно конвертируемой валюте. Любой банк, обслуживающий внешнеэкономические расчеты между Индией и Россией, рано или поздно сталкивается с необходимостью переоценки и реализации накопившихся рупий, подчеркнул Пьянов. 

По словам первого заместителя президента-председателя правления, ВТБ планирует проводить сделки в рупиях на индийском фондовом рынке, чтобы в перспективе расширить продуктовую линейку и для себя, и для клиентов.

Акции ВТБ на Московской бирже к 10:42 мск стоили около 0,03 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 25 октября стоимость снизилась на 0,5%. Ключевой индекс торговой площадки составил 3278,55 пункта (+0,41%), финансовый индекс – 10 409,42 п. (-0,16%). С начала года котировки компании уменьшились на 45,5%, бенчмарки увеличились на 52,19% и 66,02% соответственно.

Дисбаланс в торговле России и Индии не дает рупии стать популярным средством платежа

Властям нужно либо сбалансировать торговлю, либо переключиться на дирхам

Летом ВТБ разрешил своим клиентам открывать счета в индийских рупиях. Банк объяснил, что новая функция – это проявление поддержки тренда на дедолларизацию. Обмен валюты и денежные переводы в рупиях между своими клиентами ВТБ начал 2 августа.

В сентябре банк заявил, что до конца года запустит трансграничные переводы в индийских рупиях. Розничные клиенты смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физлиц и юрлиц через сервис «ВТБ онлайн» или в отделении. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн руб., а комиссия – 1% от суммы перевода. Деньги будут зачислены на счет получателя в течение двух рабочих дней, уточнила кредитная организация.

Дисбаланс в торговле между Россией и Индией усилился к началу 2023 г. на фоне роста экспорта российской нефти в страну. Из-за этого объем индийских рупий в российских банках значительно увеличился. Для конверсии валюты стало не хватать рублей, объяснили ранее  «Ведомостям» банкиры и экономисты. Эксперты отметили, что банки не заинтересованы в накоплении рупий на своих индийских счетах «востро» (счет иностранного банка в банке-резиденте) из-за специфики конвертации, поэтому для расчетов нужно переходить на дирхамы ОАЭ. В феврале индийские банки, работающие с российскими кредитными организациями, были чуть ли не единственным каналом конверсии рупии в рубли.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных