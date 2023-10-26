ВТБ может получить статус портфельного инвестора в Индии

Дисбаланс в торговле между Россией и Индией усилился к началу 2023 г. на фоне роста экспорта российской нефти в страну. Из-за этого объем индийских рупий в российских банках значительно увеличился. Для конверсии валюты стало не хватать рублей, объяснили ранее «Ведомостям» банкиры и экономисты. Эксперты отметили, что банки не заинтересованы в накоплении рупий на своих индийских счетах «востро» (счет иностранного банка в банке-резиденте) из-за специфики конвертации, поэтому для расчетов нужно переходить на дирхамы ОАЭ. В феврале индийские банки, работающие с российскими кредитными организациями, были чуть ли не единственным каналом конверсии рупии в рубли.