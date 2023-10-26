ВТБ может получить статус портфельного инвестора в Индии
ВТБ решил стать портфельным инвестором в Индии. Статус необходим банку для того, чтобы было проще реализовать накопившиеся рупии, сообщил во время телеконференции с журналистами первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
Большой объем рупий накопился в России еще со времен СССР, отметил банкир. Он объяснил, что торговля с Индией всегда имела дисбаланс в сторону большего экспорта, чем импорта, а рупии не относятся к свободно конвертируемой валюте. Любой банк, обслуживающий внешнеэкономические расчеты между Индией и Россией, рано или поздно сталкивается с необходимостью переоценки и реализации накопившихся рупий, подчеркнул Пьянов.
По словам первого заместителя президента-председателя правления, ВТБ планирует проводить сделки в рупиях на индийском фондовом рынке, чтобы в перспективе расширить продуктовую линейку и для себя, и для клиентов.
Акции ВТБ на Московской бирже к 10:42 мск стоили около 0,03 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 25 октября стоимость снизилась на 0,5%. Ключевой индекс торговой площадки составил 3278,55 пункта (+0,41%), финансовый индекс – 10 409,42 п. (-0,16%). С начала года котировки компании уменьшились на 45,5%, бенчмарки увеличились на 52,19% и 66,02% соответственно.
В сентябре банк заявил, что до конца года запустит трансграничные переводы в индийских рупиях. Розничные клиенты смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физлиц и юрлиц через сервис «ВТБ онлайн» или в отделении. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн руб., а комиссия – 1% от суммы перевода. Деньги будут зачислены на счет получателя в течение двух рабочих дней, уточнила кредитная организация.
Дисбаланс в торговле между Россией и Индией усилился к началу 2023 г. на фоне роста экспорта российской нефти в страну. Из-за этого объем индийских рупий в российских банках значительно увеличился. Для конверсии валюты стало не хватать рублей, объяснили ранее «Ведомостям» банкиры и экономисты. Эксперты отметили, что банки не заинтересованы в накоплении рупий на своих индийских счетах «востро» (счет иностранного банка в банке-резиденте) из-за специфики конвертации, поэтому для расчетов нужно переходить на дирхамы ОАЭ. В феврале индийские банки, работающие с российскими кредитными организациями, были чуть ли не единственным каналом конверсии рупии в рубли.