ВТБ до конца сентября запустит денежные переводы в индийских рупиях
Перевести денежные средства в Индию клиенты банка смогут через сервис «ВТБ Онлайн» или в отделении. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн руб., а комиссия – 1% от суммы перевода. Деньги будут зачислены на счет получателя в течение двух рабочих дней, указывает кредитная организация.
Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Мосбирже 13 сентября выросла на 0,73% до 0,276 руб. По состоянию на 11:40 мск бумаги торговались на уровне закрытия прошлого дня – 0,274 руб. В это время индекс Мосбиржи находился на отметке 3 174,27 (+0,26%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 64%.
Как отметил член правления ВТБ Святослав Островский, руководство банка понимает, что клиентам необходимо укреплять «финансовые мосты» с дружественными странами, поэтому последовательно расширяет их список для операций с «мягкими» валютами. Уже сейчас в числе доступных направлений – Китай, Вьетнам, Иран, почти все участники СНГ.
По его словам, учитывая активизацию делового взаимодействия двух стран и высокого туристического потенциала Индии для россиян, новая услуга будет востребована не только у действующих, но и потенциальных клиентов ВТБ.
В августе директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов говорил, что площадка прорабатывает вопрос запуска торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией, так как видит спрос участников рынка. Титов выразил сожаление, что рупия не является свободно конвертируемой валютой.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Эксперты объясняли, что такая ситуация происходит из-за дисбаланса в торговле в двух стран – Россия экспортирует в Индию гораздо больше.