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ВТБ до конца сентября запустит денежные переводы в индийских рупиях

Ведомости

ВТБ до конца сентября запустит трансграничные переводы в индийских рупиях. Розничные клиенты смогут отправить деньги в Индию по банковским реквизитам в адрес физлиц и юрлиц. Об этом говорится в сообщении банка.

Перевести денежные средства в Индию клиенты банка смогут через сервис «ВТБ Онлайн» или в отделении. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн руб., а комиссия – 1% от суммы перевода. Деньги будут зачислены на счет получателя в течение двух рабочих дней, указывает кредитная организация.

Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Мосбирже 13 сентября выросла на 0,73% до 0,276 руб. По состоянию на 11:40 мск бумаги торговались на уровне закрытия прошлого дня – 0,274 руб. В это время индекс Мосбиржи находился на отметке 3 174,27 (+0,26%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 64%.

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Как отметил член правления ВТБ Святослав Островский, руководство банка понимает, что клиентам необходимо укреплять «финансовые мосты» с дружественными странами, поэтому последовательно расширяет их список для операций с «мягкими» валютами. Уже сейчас в числе доступных направлений – Китай, Вьетнам, Иран, почти все участники СНГ.

По его словам, учитывая активизацию делового взаимодействия двух стран и высокого туристического потенциала Индии для россиян, новая услуга будет востребована не только у действующих, но и потенциальных клиентов ВТБ.

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В августе директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов говорил, что площадка прорабатывает вопрос запуска торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией, так как видит спрос участников рынка. Титов выразил сожаление, что рупия не является свободно конвертируемой валютой.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Эксперты объясняли, что такая ситуация происходит из-за дисбаланса в торговле в двух стран – Россия экспортирует в Индию гораздо больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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