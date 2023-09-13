ВТБ до конца сентября запустит денежные переводы в индийских рупиях

Стоимость акций ВТБ в ходе торгов на Мосбирже 13 сентября выросла на 0,73% до 0,276 руб. По состоянию на 11:40 мск бумаги торговались на уровне закрытия прошлого дня – 0,274 руб. В это время индекс Мосбиржи находился на отметке 3 174,27 (+0,26%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 64%.