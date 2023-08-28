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Инвестиции

Мосбиржа прорабатывает запуск торгов рупией

Ведомости

Московская биржа прорабатывает вопрос запуска торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией, так как видит спрос участников рынка. Но окончательного решения пока нет, сообщил журналистам директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

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Титов выразил сожаление, что рупия не является свободно конвертируемой валютой. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Эксперты объясняли, что такая ситуация происходит из-за дисбаланса в торговле в двух стран – Россия экспортирует в Индию гораздо больше.

Для того чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии, уточнил Титов. По его словам, биржа ведет диалог на эту тему.

Похожая ситуация происходит с дирхамами, расчеты с которыми достаточно сложны, добавил глава департамента. По его словам, немногие компании в России имеют счета в дирхамах. Альтернативой для прямого инвестирования в дирхам Титов назвал расчетный фьючерс на дирхам, который биржа запустила в апреле. В нем есть клиентская активность и интерес инвесторов, заверил глава департамента.

Титов отметил, что объемы торгов «дружественными» валютами на Мосбирже активно растут. Юань он назвал «новым долларом», который занимает уже около 43% в объеме торгов спот валютного рынка. Объем торгов казахстанским тенге по сравнению с прошлым годом вырос в шесть раз, турецкой лирой – в 12 раз, армянским драмом – в 55 раз.

Мосбиржа планирует расширять инструментарий: площадка хочет добавить пары с турецкой лирой и гонконгским долларом в режиме клиринга внебиржевых сделок с ЦК. Пары с казахстанским тенге, турецкой лирой и белорусским рублем появятся в сервисе обмена крупноблочной ликвидности (RFS), рассказал Титов.

Ранее по теме: У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителей брокеров и УК писали, что у Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом. Представитель торговой площадки тогда информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.

Проблемы с запуском рупии Мосбиржа упоминала еще в сентябре прошлого года. Руководитель направления продаж некредитным организациям торговой площадки Даниил Кораблев говорил, что «достаточно много препон на индийской стороне и индийского ЦБ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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