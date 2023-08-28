Мосбиржа прорабатывает запуск торгов рупией
Московская биржа прорабатывает вопрос запуска торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией, так как видит спрос участников рынка. Но окончательного решения пока нет, сообщил журналистам директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.
Титов выразил сожаление, что рупия не является свободно конвертируемой валютой. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Эксперты объясняли, что такая ситуация происходит из-за дисбаланса в торговле в двух стран – Россия экспортирует в Индию гораздо больше.
Для того чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии, уточнил Титов. По его словам, биржа ведет диалог на эту тему.
Похожая ситуация происходит с дирхамами, расчеты с которыми достаточно сложны, добавил глава департамента. По его словам, немногие компании в России имеют счета в дирхамах. Альтернативой для прямого инвестирования в дирхам Титов назвал расчетный фьючерс на дирхам, который биржа запустила в апреле. В нем есть клиентская активность и интерес инвесторов, заверил глава департамента.
Титов отметил, что объемы торгов «дружественными» валютами на Мосбирже активно растут. Юань он назвал «новым долларом», который занимает уже около 43% в объеме торгов спот валютного рынка. Объем торгов казахстанским тенге по сравнению с прошлым годом вырос в шесть раз, турецкой лирой – в 12 раз, армянским драмом – в 55 раз.
Мосбиржа планирует расширять инструментарий: площадка хочет добавить пары с турецкой лирой и гонконгским долларом в режиме клиринга внебиржевых сделок с ЦК. Пары с казахстанским тенге, турецкой лирой и белорусским рублем появятся в сервисе обмена крупноблочной ликвидности (RFS), рассказал Титов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителей брокеров и УК писали, что у Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом. Представитель торговой площадки тогда информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.
Проблемы с запуском рупии Мосбиржа упоминала еще в сентябре прошлого года. Руководитель направления продаж некредитным организациям торговой площадки Даниил Кораблев говорил, что «достаточно много препон на индийской стороне и индийского ЦБ».