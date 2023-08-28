Мосбиржа прорабатывает запуск торгов рупией

Титов выразил сожаление, что рупия не является свободно конвертируемой валютой. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Эксперты объясняли, что такая ситуация происходит из-за дисбаланса в торговле в двух стран – Россия экспортирует в Индию гораздо больше.