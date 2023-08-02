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Финансы

ВТБ разрешил клиентам открывать счета в индийских рупиях

Ведомости

Клиенты банка ВТБ могут открыть счета в индийских рупиях, сообщил заместитель президента-председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников в интервью «России 24».

«У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ. Банк поддерживает тренд на дедолларизацию, в связи с чем постоянно расширяет список доступных клиентам валют», – сказал зампред.

По его словам, появление доступа к рупиям позволит банку «реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию». Печатников напомнил, что сейчас клиенты ВТБ могут переводить деньги за рубеж в 11 стран, а до конца года, по его заявлению, число таких стран увеличится до 30.

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«Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у нашей страны налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток», – отметил Печатников.

Летом 2022 г. ВТБ открыл денежные переводы во Вьетнам в национальной валюте страны – донгах. Как пояснял представитель кредитной организации «Ведомостям», для перевода клиенту необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах в ВТБ, а затем ввести данные и реквизиты получателя во Вьетнаме. Трансграничные переводы доступны в пользу как физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Член правления организации Святослав Островский рассказывал, что сейчас ВТБ «наводит мосты» с регионами Азии. Вьетнам же, по его словам, - страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остается интересна российскому бизнесу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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