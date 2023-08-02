ВТБ разрешил клиентам открывать счета в индийских рупиях

По его словам, появление доступа к рупиям позволит банку «реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию». Печатников напомнил, что сейчас клиенты ВТБ могут переводить деньги за рубеж в 11 стран, а до конца года, по его заявлению, число таких стран увеличится до 30.