ВТБ разрешил клиентам открывать счета в индийских рупиях
Клиенты банка ВТБ могут открыть счета в индийских рупиях, сообщил заместитель президента-председателя правления кредитной организации Анатолий Печатников в интервью «России 24».
«У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ. Банк поддерживает тренд на дедолларизацию, в связи с чем постоянно расширяет список доступных клиентам валют», – сказал зампред.
По его словам, появление доступа к рупиям позволит банку «реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию». Печатников напомнил, что сейчас клиенты ВТБ могут переводить деньги за рубеж в 11 стран, а до конца года, по его заявлению, число таких стран увеличится до 30.
«Помимо Индии ключевым направлением в перспективе этого года станет и Турция, с которой у нашей страны налажены партнерские отношения и куда сейчас растет туристический поток», – отметил Печатников.
Летом 2022 г. ВТБ открыл денежные переводы во Вьетнам в национальной валюте страны – донгах. Как пояснял представитель кредитной организации «Ведомостям», для перевода клиенту необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах в ВТБ, а затем ввести данные и реквизиты получателя во Вьетнаме. Трансграничные переводы доступны в пользу как физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.
Член правления организации Святослав Островский рассказывал, что сейчас ВТБ «наводит мосты» с регионами Азии. Вьетнам же, по его словам, - страна со стремительно развивающейся экономикой, которая традиционно была и остается интересна российскому бизнесу.