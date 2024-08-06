Журавлев: проект о работе сервисов рассрочки могут рассмотреть в осеннюю сессию

«Во-первых, для людей это такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. Теперь они будут учитываться при оценке долговой нагрузки, данные по обязательствам больше 15 000 руб. будут передаваться в бюро кредитных историй», – отметил сенатор.