Журавлев: проект о работе сервисов рассрочки могут рассмотреть в осеннюю сессию
Авторы законопроекта о регулировании работы сервисов рассрочки рассчитывают, что он будет рассмотрен в период осенней парламентской сессии. Об этом сообщил «Ведомостям» сенатор Николай Журавлев.
По словам Журавлева, законопроект нацелен на защиту граждан, которые пользуются рассрочкой.
«Во-первых, для людей это такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. Теперь они будут учитываться при оценке долговой нагрузки, данные по обязательствам больше 15 000 руб. будут передаваться в бюро кредитных историй», – отметил сенатор.
Во-вторых, считает, Журавлев, предусмотрены требования к операторам рассрочки и контроль за их соблюдением, а значит права граждан будут защищены при возникновении спорных ситуаций.
«И наконец, мы исключаем возможность начисления скрытых процентов при предоставлении рассрочки и вводить граждан в заблуждение», – сказал он.
Законопроект, который подразумевает регулирование работы сервисов рассрочки был внесен в Госдуму 5 августа. В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на регулирование деятельности посредников в подобных сделках. Как утверждают авторы, главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг. Это позволит ввести облегченное регулирование. Законопроектом предлагается установить статус такого посредника как юридического лица, которое имеет право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.