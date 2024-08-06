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Журавлев: проект о работе сервисов рассрочки могут рассмотреть в осеннюю сессию

Ведомости

Авторы законопроекта о регулировании работы сервисов рассрочки рассчитывают, что он будет рассмотрен в период осенней парламентской сессии. Об этом сообщил «Ведомостям» сенатор Николай Журавлев.

По словам Журавлева, законопроект нацелен на защиту граждан, которые пользуются рассрочкой.

«Во-первых, для людей это такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. Теперь они будут учитываться при оценке долговой нагрузки, данные по обязательствам больше 15 000 руб. будут передаваться в бюро кредитных историй», – отметил сенатор.

Во-вторых, считает, Журавлев, предусмотрены требования к операторам рассрочки и контроль за их соблюдением, а значит права граждан будут защищены при возникновении спорных ситуаций.

«И наконец, мы исключаем возможность начисления скрытых процентов при предоставлении рассрочки и вводить граждан в заблуждение», – сказал он.

Законопроект, который подразумевает регулирование работы сервисов рассрочки был внесен в Госдуму 5 августа. В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на регулирование деятельности посредников в подобных сделках. Как утверждают авторы, главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг. Это позволит ввести облегченное регулирование. Законопроектом предлагается установить статус такого посредника как юридического лица, которое имеет право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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