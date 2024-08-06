«Т-Инвестиции» сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рубли
«В связи с тем, что Мосбиржа приостановила расчеты и торги гонконгскими долларами, японскими иенами и фунтами стерлингов Соединенного королевства, средства в этих валютах на брокерских счетах будут автоматически конвертированы в рубли 9 августа по официальному курсу ЦБ на 9 августа 2024 г.», – сказано в сообщении.
Возможность пополнения брокерских счетов в указанных валютах с 6 августа ограничена. Чтобы избежать конвертации, необходимо вывести средства на банковский счет до 9 августа. Брокерская комиссия взиматься не будет. После 9 августа на период проведения конвертации возможность вывода этих валют на банковский счет ограничат.