«Т-Инвестиции» сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рубли

«В связи с тем, что Мосбиржа приостановила расчеты и торги гонконгскими долларами, японскими иенами и фунтами стерлингов Соединенного королевства, средства в этих валютах на брокерских счетах будут автоматически конвертированы в рубли 9 августа по официальному курсу ЦБ на 9 августа 2024 г.», – сказано в сообщении.