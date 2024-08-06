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«Т-Инвестиции» сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рубли

Ведомости

«Т-Инвестиции» проведут 9 августа автоматическую конвертацию гонконгских долларов, японских иен и британских фунтов на счетах клиентов в рубли из-за приостановки расчетов на Мосбирже. Об этом сообщила пресс-служба брокера.

«В связи с тем, что Мосбиржа приостановила расчеты и торги гонконгскими долларами, японскими иенами и фунтами стерлингов Соединенного королевства, средства в этих валютах на брокерских счетах будут автоматически конвертированы в рубли 9 августа по официальному курсу ЦБ на 9 августа 2024 г.», – сказано в сообщении.

Возможность пополнения брокерских счетов в указанных валютах с 6 августа ограничена. Чтобы избежать конвертации, необходимо вывести средства на банковский счет до 9 августа. Брокерская комиссия взиматься не будет. После 9 августа на период проведения конвертации возможность вывода этих валют на банковский счет ограничат.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 12 июня 2024 г. внесло Мосбиржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. На бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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