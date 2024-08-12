Увеличение лимита бесплатных переводов сократило нагрузку на инкассаторов
«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит», – сказал он в разговоре с изданием. Медведев добавил, что количество заездов сократилось на 30% по сравнению с началом года.
От перевозки наличных и их пересчета зависит выручка инкассаторов. Из-за изменения лимита бесплатных переводов самому себе «Росинкас» повышает тарифы для коммерческих клиентов. По словам Медведева, это не повышение цены, а доведение их «до рыночного значения», поскольку снижения расходов у инкассации нет.
С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках составляет 30 млн руб. в месяц. До этого действовал лимит в 100 000 руб. В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.
Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделении банка, поскольку это более затратная для них операция. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.