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Увеличение лимита бесплатных переводов сократило нагрузку на инкассаторов

Ведомости

Нагрузка на инкассаторов резко сократилась после увеличения лимита бесплатных переводов самому себе до 30 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на председателя правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василия Медведева.

«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит», – сказал он в разговоре с изданием. Медведев добавил, что количество заездов сократилось на 30% по сравнению с началом года.

От перевозки наличных и их пересчета зависит выручка инкассаторов. Из-за изменения лимита бесплатных переводов самому себе «Росинкас» повышает тарифы для коммерческих клиентов. По словам Медведева, это не повышение цены, а доведение их «до рыночного значения», поскольку снижения расходов у инкассации нет.

С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках составляет 30 млн руб. в месяц. До этого действовал лимит в 100 000 руб. В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.

Новые правила не распространяются на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделении банка, поскольку это более затратная для них операция. Исключение также составят переводы по номеру карты – в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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