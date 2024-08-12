Увеличение лимита бесплатных переводов сократило нагрузку на инкассаторов

«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит», – сказал он в разговоре с изданием. Медведев добавил, что количество заездов сократилось на 30% по сравнению с началом года.