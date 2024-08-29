Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях

О проблемах между банковскими переводами из Турции в РФ и обратно стало известно еще в начале лета 2024 г. Как отмечает агентство, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а госбанки отказываются это делать. Ранее обслуживание рублевых счетов входило в перечень услуг Ziraat при наличии ВНЖ или права на работу или учету в стране. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.