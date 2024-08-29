Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях
Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей банка.
О проблемах между банковскими переводами из Турции в РФ и обратно стало известно еще в начале лета 2024 г. Как отмечает агентство, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а госбанки отказываются это делать. Ранее обслуживание рублевых счетов входило в перечень услуг Ziraat при наличии ВНЖ или права на работу или учету в стране. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.
28 мая газета «Известия» сообщала, что банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что расширить прием платежей турецкие банки могут уже в ближайшее время. По его словам, договоренности на словах с кредитными организациями были достигнуты в мае, но транзакции по новым товарам пока не возобновлены.
21 августа более 10 банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в банки России. В частности, в «Демир банке» пояснили, что так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. При этом доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».