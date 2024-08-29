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Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях

Ведомости

Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей банка.

О проблемах между банковскими переводами из Турции в РФ и обратно стало известно еще в начале лета 2024 г. Как отмечает агентство, ряд частных банков открывают счета в рублях при условии депозита, а госбанки отказываются это делать. Ранее обслуживание рублевых счетов входило в перечень услуг Ziraat при наличии ВНЖ или права на работу или учету в стране. Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее заявлял агентству, что проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией все еще остаются, при этом граждане РФ могут открывать рублевые счета.

28 мая газета «Известия» сообщала, что банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал, что расширить прием платежей турецкие банки могут уже в ближайшее время. По его словам, договоренности на словах с кредитными организациями были достигнуты в мае, но транзакции по новым товарам пока не возобновлены.

21 августа более 10 банков Киргизии сообщили о приостановке переводов в банки России. В частности, в «Демир банке» пояснили, что так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. При этом доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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