PayPal введет для граждан РФ комиссии за неактивные счета
Американская платежная система PayPal введет комиссию для россиян за неактивные счета. Поправки вступают в силу с 7 октября. Об этом сообщается на сайте платежной системы.
«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», – говорится в сообщении.
Тем, кто не согласен с изменениями, предлагается закрыть свои счета до указанной даты. Продление обслуживания будет стоить 3500 руб.
4 августа 2023 г. PayPal объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступил в должность в сентябре того же года. На должности гендиректора Крисс сменил Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет.