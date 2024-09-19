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PayPal введет для граждан РФ комиссии за неактивные счета

Ведомости

Американская платежная система PayPal введет комиссию для россиян за неактивные счета. Поправки вступают в силу с 7 октября. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

«Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев», – говорится в сообщении.

Тем, кто не согласен с изменениями, предлагается закрыть свои счета до указанной даты. Продление обслуживания будет стоить 3500 руб.

4 августа 2023 г. PayPal объявила о назначении руководителя Intuit Алекса Крисса на должность президента и гендиректора PayPal. Он вступил в должность в сентябре того же года. На должности гендиректора Крисс сменил Дэна Шульмана, который руководил PayPal в течение восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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