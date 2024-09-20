EOS Group может продать коллекторский бизнес в России структурам Газпромбанка

EOS Group работает в России с 2007 г., являясь одной из старейших коллекторских компаний. По мнению экспертов РБК, решение о продаже бизнеса в России может быть связано с «давлением на недружественных коллекторов». В январе Минюст выступил с инициативой о запрете взыскания долгов россиян коллекторам, микрофинансовым организациям (МФО) и банкам, если ими владеют собственники из недружественных стран. В опубликованном проекте указа президента РФ было указано, что запрет может распространиться на компании, в совет директоров или наблюдательный совет которых входят иностранцы. Кроме того, речь шла о фирмах, где граждане недружественных стран являются членами коллегиального исполнительного органа, а также если таким органом единолично выступает нерезидент.