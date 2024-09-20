EOS Group может продать коллекторский бизнес в России структурам Газпромбанка
Двое собеседников издания заявили, что сделка близка к закрытию. О новом возможном владельце компании уже объявили некоторым сотрудникам. Другой источник, близкий к одной из сторон сделки, рассказал, что продажа может состояться до конца 2024 г. Есть ли на нее разрешение специальной правительственной подкомиссии, курирующей сделки нерезидентов из недружественных стран по продаже активов в России, он не уточнил.
5 июня РБК сообщил со ссылкой на источники, что EOS Group готовится продать бизнес в России. Один собеседник издания утверждал, что иностранные акционеры российской ЭОС провели переговоры как минимум с четырьмя вероятными покупателями. По информации другого источника, выбор нового инвестора уже завершен, ведется подготовка к сделке.
EOS Group работает в России с 2007 г., являясь одной из старейших коллекторских компаний. По мнению экспертов РБК, решение о продаже бизнеса в России может быть связано с «давлением на недружественных коллекторов». В январе Минюст выступил с инициативой о запрете взыскания долгов россиян коллекторам, микрофинансовым организациям (МФО) и банкам, если ими владеют собственники из недружественных стран. В опубликованном проекте указа президента РФ было указано, что запрет может распространиться на компании, в совет директоров или наблюдательный совет которых входят иностранцы. Кроме того, речь шла о фирмах, где граждане недружественных стран являются членами коллегиального исполнительного органа, а также если таким органом единолично выступает нерезидент.