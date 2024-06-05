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EOS Group намерена продать коллекторский бизнес в России

Ведомости

Немецкая EOS Group готовится продать бизнес в России – одну из крупнейших коллекторских компаний в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

Один собеседник агентства утверждает, что иностранные акционеры российской ЭОС провели переговоры как минимум с четырьмя вероятными покупателями. По данным другого источника, выбор нового инвестора уже завершен, ведется подготовка к сделке.

Гендиректор ЭОС Антон Дмитраков заявил изданию, что руководство компании намерено комментировать только факты.

«Будем рады дать свои комментарии, когда факты появятся», – сказал Дмитраков.

EOS Group работает в России с 2007 г., являясь одной из старейших коллекторских компаний. По мнению экспертов РБК, решение о продаже бизнеса РФ может быть связано с «давлением на недружественных коллекторов». В январе Минюст выступил с инициативой о запрете взыскания долгов россиян коллекторам, микрофинансовым организациям (МФО) и банкам, если ими владеют собственники из недружественных стран. В опубликованном проекте указа президента было указано, что запрет может распространиться на компании, в совет директоров или наблюдательный совет которых входят иностранцы. Кроме того, речь шла о фирмах, где граждане недружественных стран являются членами коллегиального исполнительного органа, а также если таким органом единолично выступает нерезидент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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