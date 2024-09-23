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Промсвязьбанк требует взыскать с бывшего VTB Bank Europe 1,8 млрд рублей

Ведомости

Промсвязьбанк (ПСБ) требует взыскать с Ost-West Handeslbank (OWH SE, бывший VTB Bank Europe) около 1,8 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Согласно материалам дела, ПСБ требует взыскать убытки в связи с блокированием банковских операций: 12,1 млн евро, 11 000 швейцарских франков, 43 000 фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда (по состоянию на 23 сентября, около 1,8 млрд руб.).

Дело будет рассмотрено по существу на заседании 13 декабря.

В апреле 2022 г., после начала боевых действий на Украине, ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. Бывшая «дочка» ВТБ сменила название на Ost-West Handelsbank в ноябре 2023 г.

За последние два с половиной года против организации было подано ряд исков от российских банков. В декабре 2023 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ВТБ к VTB Bank Europe о взыскании 112,6 млн евро.

14 сентября того же года суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ на 80,7 млн евро. Среди них – евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты Veon Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance на 14,15 млн швейцарских франков и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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