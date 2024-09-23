Промсвязьбанк требует взыскать с бывшего VTB Bank Europe 1,8 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ) требует взыскать с Ost-West Handeslbank (OWH SE, бывший VTB Bank Europe) около 1,8 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Согласно материалам дела, ПСБ требует взыскать убытки в связи с блокированием банковских операций: 12,1 млн евро, 11 000 швейцарских франков, 43 000 фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда (по состоянию на 23 сентября, около 1,8 млрд руб.).
Дело будет рассмотрено по существу на заседании 13 декабря.
В апреле 2022 г., после начала боевых действий на Украине, ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. Бывшая «дочка» ВТБ сменила название на Ost-West Handelsbank в ноябре 2023 г.
За последние два с половиной года против организации было подано ряд исков от российских банков. В декабре 2023 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ВТБ к VTB Bank Europe о взыскании 112,6 млн евро.
14 сентября того же года суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ на 80,7 млн евро. Среди них – евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты Veon Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance на 14,15 млн швейцарских франков и др.