Промсвязьбанк требует взыскать с бывшего VTB Bank Europe 1,8 млрд рублей

В апреле 2022 г., после начала боевых действий на Украине, ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, который базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. Бывшая «дочка» ВТБ сменила название на Ost-West Handelsbank в ноябре 2023 г.