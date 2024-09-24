«Интерфакс»: Совкомбанк завершает переговоры о покупке «Абсолют страхования»
«Совкомбанк страхование» (входит в группу Совкомбанка) завершает переговоры о покупке страховой компании «Абсолют страхование», сделка оценивается в 10 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на страховом рынке.
Собеседник агентства рассказал, что переговоры находятся в продвинутой стадии, due diligence уже проведен. По его словам, аналитики оценивают объем сделки в 10 млрд руб.
Еще один источник на страховом рынке подтвердил эту информацию. Он заметил, что сделка укладывается в стратегию «Совкомбанк страхования», ранее компания объявила о планах за короткий срок войти в десятку лидеров страхового рынка по объему полученных премий. За последние годы компания присоединила несколько страховщиков, которые работают в разных сегментах рынка, напомнил собеседник.
В настоящий момент владельцем «Абсолют страхования» является ЗПИФ «Гамма Капитал» под управлением «УК «Абсолют Эссет Менеджмент».
Представитель «Абсолют страхование» не подтвердил «Ведомостям» информацию. Представитель «Совкомбанк страхование» отказался от комментариев.
26 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Абсолют страхование» выставлено на продажу за более 5 млрд руб. Собеседники издания называли возможными интересантами на актив Совкомбанк и страховую компанию «Югория».
В феврале 2020 г. Совкомбанк приобрел «Либерти страхование» у американского страховщика имущества Liberty Mutual за 1,4 млрд руб. и переименовал его в «Совкомбанк страхование». В том же году банк купил российское отделение американского страховщика MetLife, с февраля 2021 г. игрок работает под именем «Совкомбанк жизнь». Сумма сделки не разглашалась. В ноябре 2023 г. Совкомбанк приобрел страховую компанию «Инлайф страхование» (бывшее «Уралсиб страхование»).