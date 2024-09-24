«Интерфакс»: Совкомбанк завершает переговоры о покупке «Абсолют страхования»

В феврале 2020 г. Совкомбанк приобрел «Либерти страхование» у американского страховщика имущества Liberty Mutual за 1,4 млрд руб. и переименовал его в «Совкомбанк страхование». В том же году банк купил российское отделение американского страховщика MetLife, с февраля 2021 г. игрок работает под именем «Совкомбанк жизнь». Сумма сделки не разглашалась. В ноябре 2023 г. Совкомбанк приобрел страховую компанию «Инлайф страхование» (бывшее «Уралсиб страхование»).