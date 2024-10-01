ЦБ повысил курс доллара США до 93 рублей на 2 октября

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс доллара США на 2 октября, который составил 93,3 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Курс евро составил 103,6 руб., курс юаня – 13,2 руб.



30 сентября курсы валют были следующими: доллар – 93,2 руб., евро – 104,1 руб., юань – 13,24 руб.



Центральный банк рассчитывает официальные курсы валют на основе данных внебиржевых сделок, предоставляемых банками, по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.