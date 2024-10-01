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ЦБ повысил курс доллара США до 93 рублей на 2 октября

Ведомости

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс доллара США на 2 октября, который составил 93,3 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро составил 103,6 руб., курс юаня – 13,2 руб.

30 сентября курсы валют были следующими: доллар – 93,2 руб., евро – 104,1 руб., юань – 13,24 руб.

Центральный банк рассчитывает официальные курсы валют на основе данных внебиржевых сделок, предоставляемых банками, по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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