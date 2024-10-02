Дума приняла в первом чтении проект о запрете банкам повышать лимиты кредиток
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете банкам повышать лимиты кредитных карт в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. По словам первого заместителя председателя думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, навязывание дополнительных условий влечет увеличение долговой финансовой нагрузки на граждан.
«В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. Тем самым закон позволит более эффективно защитить права граждан», – сообщил Бахарев.
Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Как следует из пояснительной записки, возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму.
2 октября Госдума также приняла в первом чтении законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов. Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.