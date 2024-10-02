Дума приняла в первом чтении проект о запрете банкам повышать лимиты кредиток

2 октября Госдума также приняла в первом чтении законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов. Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.