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Дума приняла в первом чтении проект о запрете банкам повышать лимиты кредиток

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете банкам повышать лимиты кредитных карт в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. По словам первого заместителя председателя думского комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, навязывание дополнительных условий влечет увеличение долговой финансовой нагрузки на граждан.

«В случае принятия закона банки не смогут включать в условия договора возможность в одностороннем порядке увеличивать лимит кредитования без согласия заемщика. Тем самым закон позволит более эффективно защитить права граждан», – сообщил Бахарев.

Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Как следует из пояснительной записки, возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму.

2 октября Госдума также приняла в первом чтении законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов. Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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