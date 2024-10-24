Т-банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль до 43 млрд рублей

Общий капитал Т-банка по РСБУ на конец сентября 2024 г. составил 276 млрд руб., а Росбанка – 226 млрд руб. Также холдинг отметил, что оба банка выполняют требования Центробанка о достаточности капитала у банков «с запасом». Кредитный портфель Т-банка на конец сентября достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 38% год к году и на 1,7% за месяц по сравнению с августом. Средства клиентов на счетах в Т-банке увеличились почти в 2 раза год к году до 2,5 трлн руб. При этом суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах Т-банка и Росбанка, а также активов под управлением составил 5,1 трлн руб.