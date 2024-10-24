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Т-банк за девять месяцев увеличил чистую прибыль до 43 млрд рублей

Ведомости

«ТКС холдинг» (владелец Т-банка) опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2024 г. Т-банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 27% до 43 млрд руб., Росбанк – на 24% до 40 млрд руб., следует из отчета холдинга. Показатели впервые включают результаты Росбанка.

Общий капитал Т-банка по РСБУ на конец сентября 2024 г. составил 276 млрд руб., а Росбанка – 226 млрд руб. Также холдинг отметил, что оба банка выполняют требования Центробанка о достаточности капитала у банков «с запасом». Кредитный портфель Т-банка на конец сентября достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 38% год к году и на 1,7% за месяц по сравнению с августом. Средства клиентов на счетах в Т-банке увеличились почти в 2 раза год к году до 2,5 трлн руб. При этом суммарный объем средств клиентов, размещенных на счетах Т-банка и Росбанка, а также активов под управлением составил 5,1 трлн руб.

«Объем покупок, которые совершаются с помощью наших карт, за девять месяцев 2024 г. достиг 6,5 трлн руб., увеличившись на 38% год к году. В условиях высоких процентных ставок в России мы наращиваем привлечение депозитов», – рассказал глава Т-банка Станислав Близнюк.

11 сентября «ТКС Холдинг» раскрыл, как Росбанк станет филиалом Т-банка: его присоединят в качестве филиала. Решение о присоединении Росбанка в формате филиала будет принято акционерами банков – «ТКС холдингом» (владеет 100% Т-банка и 99,4% Росбанка), а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении. После одобрения, как ожидается, Росбанк и все его действующие филиалы будут присоединены в качестве филиалов Т-банка в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса.

18 октября ЦБ отчитался о сокращении прибыли банков в России по итогам сентября на 23% по отношению к августу 2024 г., составившей 336 млрд руб. В августе прибыль банковского сектора составила 433 млрд руб., доходность капитала уменьшилась на 8,4% – с 35,4% в августе до 27% в сентябре. Показатель снизился на 50 млрд руб. за счет роста отчислений, в основном по кредитам. В связи с переоценкой иностранной валюты у банков в два раза снизились доходы в части неосновной прибыли, со 136 млрд руб. до 68 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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