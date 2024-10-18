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ЦБ сообщил о снижении прибыли банков в сентябре на 23%

Регулятор отметил рост в корпоративном кредитовании и спад в потребительском
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости

Прибыль банков в России по итогам сентября снизилась на 23% по отношению к августу 2024 г., составив 336 млрд руб. Об этом говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора в сентябре, опубликованном на сайте регулятора.

В августе прибыль банковского сектора составила 433 млрд руб., доходность капитала уменьшилась на 8,4% – с 35,4% в августе до 27% в сентябре. Показатель снизился на 50 млрд руб. за счет роста отчислений, в основном по кредитам. В связи с переоценкой иностранной валюты у банков в два раза снизились доходы в части неосновной прибыли, с 136 млрд руб. до 68 млрд. Регулятор отмечает, что за девять месяцев банки заработали 2,7 трлн руб. за счет роста бизнеса и низкого риска корпоративного портфеля.

Регулятор отметил продолжение активного роста корпоративного кредитования. В сентябре показатель прироста составил 2%, тогда как в августе – 1,9%. Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился почти вполовину – с 1,3 до 0,7%. Также в отчете регулятор напомнил о макропруденциальных лимитах по количеству необеспеченного кредитования на рынке. Количество кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) не должно было превышать 15% в сентябре, а в IV квартале 2024 г. ограничение составит уже 20%. В преддверии утилизационного сбора продолжил ускоряться сегмент автокредитования, с 4,5% в августе до 5,2% в сентябре.

Также продолжился рост ипотечного портфеля за счет семейной программы. Объем ипотечного портфеля увеличился на 0,9% в сентябре, тогда выдачи несколько сократились – с 375 млрд до 373 млрд руб. Регулятор ожидает, что в 2024 г. чистая прибыль банков будет находиться в диапазоне 3,3–3,8 трлн руб. Прогноз по прибыли на 2025 г. составляет 2,7–3,2 трлн руб.

23 сентября банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В частности, с июля 2025 г. банки не смогут взимать дополнительные комиссии за установление пониженной процентной ставки по договору. Также банки будут не вправе получать от застройщика вознаграждение за установление пониженной ставки в случае, если это может привести к росту стоимости объекта недвижимости. Ипотечный договор не должен заключаться на срок более 30 лет и на сумму выше 80% справедливой стоимости жилья. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 17 октября заявила, что в банке обсуждаются макропруденциальные лимиты в автокредитовании.

17 октября регулятор предложил ввести период охлаждения для потребкредитов. Для борьбы с кредитным мошенничеством, когда гражданин берет кредит или заем под влиянием злоумышленников, Банк России предлагает ввести обязательную паузу между заключением договора и получением денег. Регулятор направил в Минфин предложения по разработке соответствующего законопроекта. Концептуально министерство данную инициативу поддерживает, сказал «Ведомостям» его представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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