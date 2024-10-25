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Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервисов банка

Ведомости

В работе онлайн-сервисов банка ВТБ произошел сбой, убедились корреспонденты «Ведомостей». Для клиентов оказался недоступен перевод средств между своими счетами, а также из других банков через Систему быстрых платежей (СБП).

В приложении ВТБ указывалось, что переводы временно недоступны. «Мы уже работаем, чтобы это исправить», – говорилось в сообщении.

В колл-центре ВТБ сообщили «Интерфаксу», что проведение переводов и платежей в «ВТБ онлайн» временно ограничено. Банк постарается восстановить работу сервисов в течение часа.

По данным сервиса Downdetector, сбои начали фиксироваться около 13:00 мск. Пик жалоб пользователей приходится на 14:00 мск (417 обращений). По состоянию на 14:40 мск зафиксировано 155 жалоб. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (40%), сбой мобильного приложения (33%), а также на сбой сервиса (18%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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