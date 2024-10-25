Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервисов банка

По данным сервиса Downdetector, сбои начали фиксироваться около 13:00 мск. Пик жалоб пользователей приходится на 14:00 мск (417 обращений). По состоянию на 14:40 мск зафиксировано 155 жалоб. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (40%), сбой мобильного приложения (33%), а также на сбой сервиса (18%).