Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервисов банка
В работе онлайн-сервисов банка ВТБ произошел сбой, убедились корреспонденты «Ведомостей». Для клиентов оказался недоступен перевод средств между своими счетами, а также из других банков через Систему быстрых платежей (СБП).
В приложении ВТБ указывалось, что переводы временно недоступны. «Мы уже работаем, чтобы это исправить», – говорилось в сообщении.
В колл-центре ВТБ сообщили «Интерфаксу», что проведение переводов и платежей в «ВТБ онлайн» временно ограничено. Банк постарается восстановить работу сервисов в течение часа.
По данным сервиса Downdetector, сбои начали фиксироваться около 13:00 мск. Пик жалоб пользователей приходится на 14:00 мск (417 обращений). По состоянию на 14:40 мск зафиксировано 155 жалоб. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта (40%), сбой мобильного приложения (33%), а также на сбой сервиса (18%).