Россия будет представлять интересы Минска во Всемирном банке

2 марта 2022 г. Группа Всемирного банка остановила все свои программы в республике. В организации связали это решение с началом проведения Россией военной спецоперации на Украине. В октябре 2022 г. Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные республике или гарантированные ею, в статус необслуживаемых, сообщалось на сайте организации.