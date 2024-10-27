Россия будет представлять интересы Минска во Всемирном банке
С ноября интересы Белоруссии во Всемирном банке (ВБ) начнет представлять Россия, сообщил ТАСС исполнительный директор от РФ в организации Роман Маршавин.
Москва будет представлять Белоруссию в ВБ с 1 ноября, уточнил он, комментируя переход республики в российско-сирийскую дирекцию банка.
«До сих пор Белоруссию представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 г. интересы Сирии», – сказал Маршавин.
2 марта 2022 г. Группа Всемирного банка остановила все свои программы в республике. В организации связали это решение с началом проведения Россией военной спецоперации на Украине. В октябре 2022 г. Всемирный банк перевел все займы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), предоставленные республике или гарантированные ею, в статус необслуживаемых, сообщалось на сайте организации.