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ЦБ отложил на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой банкноты

Ведомости

Банк России перенес выпуск обновленной купюры номиналом 500 руб. на неопределенный срок, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным газеты, достопримечательности для новой банкноты выберут с помощью народного голосования.

Центробанк намеревался выпустить новую купюру номиналом 500 руб. в рамках модернизации банкнотного ряда 1997 г. в этом году. На купюре должны были быть изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. Но, по данным регулятора, в 2024 г. выпуска банкноты не будет, и прогноз насчет сроков не дается.

В Банке России сообщили, что в текущем году планируется обсудить с экспертами Консультативного совета и россиянами символы для банкноты номиналом 1000 руб. и приступить к разработке ее дизайна. Потом предполагается перейти к купюрам других номиналов – 500, 50 (банкнота будет посвящена Северо-Западному федеральному округу) и 10 руб. (Сибирский федеральный округ) – с аналогичным подходом.

«Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», – прокомментировали «Известиям» в Центробанке.

Банк России сообщил о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. в марте 2021 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Отмечалось, что в рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.

В октябре 2023 г. ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., подчеркнув, что купюры имеют усиленный защитный комплекс. На 1000-рублевой купюре изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского кремля – на оборотной. На оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральном округу. На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа – Азия», а на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-я параллель» в Салехарде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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