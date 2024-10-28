ЦБ отложил на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой банкноты

В октябре 2023 г. ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., подчеркнув, что купюры имеют усиленный защитный комплекс. На 1000-рублевой купюре изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского кремля – на оборотной. На оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральном округу. На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа – Азия», а на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-я параллель» в Салехарде.