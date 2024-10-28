ЦБ отложил на неопределенный срок выпуск обновленной 500-рублевой банкноты
Банк России перенес выпуск обновленной купюры номиналом 500 руб. на неопределенный срок, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
По данным газеты, достопримечательности для новой банкноты выберут с помощью народного голосования.
Центробанк намеревался выпустить новую купюру номиналом 500 руб. в рамках модернизации банкнотного ряда 1997 г. в этом году. На купюре должны были быть изображены достопримечательности Северо-Кавказского федерального округа. Но, по данным регулятора, в 2024 г. выпуска банкноты не будет, и прогноз насчет сроков не дается.
В Банке России сообщили, что в текущем году планируется обсудить с экспертами Консультативного совета и россиянами символы для банкноты номиналом 1000 руб. и приступить к разработке ее дизайна. Потом предполагается перейти к купюрам других номиналов – 500, 50 (банкнота будет посвящена Северо-Западному федеральному округу) и 10 руб. (Сибирский федеральный округ) – с аналогичным подходом.
«Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно», – прокомментировали «Известиям» в Центробанке.
Банк России сообщил о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. в марте 2021 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Отмечалось, что в рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.
В октябре 2023 г. ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., подчеркнув, что купюры имеют усиленный защитный комплекс. На 1000-рублевой купюре изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского кремля – на оборотной. На оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральном округу. На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа – Азия», а на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-я параллель» в Салехарде.