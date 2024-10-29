Аргентина остановила выпуск купюр 1000 и 2000 песо и планирует их импорт из КНР
Монетный двор Аргентины прекратил выпуск банкнот номиналом 1000 и 2000 песо в связи с односторонним решением Центрального банка страны (BCRA). Республика намерена импортировать купюры из Китая, сообщает La Nación.
Решение было принято на заседании совета директоров. Причиной стали высокие расходы и несоблюдение сроков.
Последний тендер, организованный BCRA, говорится в материале, показал, что в мире существует множество компаний, обладающих свободными мощностями для производства банкнот. Китайская государственная типография выиграла тендер, в конкурсе участвовали также фирмы из Бразилии, США, Франции и Англии. Все они в состоянии производить банкноты для Аргентины дешевле, чем ее собственная государственная типография.
В июне в Буэнос-Айрес из Китая уже прибыли новые банкноты номиналом 10 000 песо. Типография, выпускающая юани, также выиграла тендер на поставку крупной партии банкнот номиналом 20 000 песо в декабре 2024 г.