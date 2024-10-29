Аргентина остановила выпуск купюр 1000 и 2000 песо и планирует их импорт из КНР

Последний тендер, организованный BCRA, говорится в материале, показал, что в мире существует множество компаний, обладающих свободными мощностями для производства банкнот. Китайская государственная типография выиграла тендер, в конкурсе участвовали также фирмы из Бразилии, США, Франции и Англии. Все они в состоянии производить банкноты для Аргентины дешевле, чем ее собственная государственная типография.