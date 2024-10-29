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Аргентина остановила выпуск купюр 1000 и 2000 песо и планирует их импорт из КНР

Ведомости

Монетный двор Аргентины прекратил выпуск банкнот номиналом 1000 и 2000 песо в связи с односторонним решением Центрального банка страны (BCRA). Республика намерена импортировать купюры из Китая, сообщает La Nación.

Решение было принято на заседании совета директоров. Причиной стали высокие расходы и несоблюдение сроков.

Последний тендер, организованный BCRA, говорится в материале, показал, что в мире существует множество компаний, обладающих свободными мощностями для производства банкнот. Китайская государственная типография выиграла тендер, в конкурсе участвовали также фирмы из Бразилии, США, Франции и Англии. Все они в состоянии производить банкноты для Аргентины дешевле, чем ее собственная государственная типография.

В июне в Буэнос-Айрес из Китая уже прибыли новые банкноты номиналом 10 000 песо. Типография, выпускающая юани, также выиграла тендер на поставку крупной партии банкнот номиналом 20 000 песо в декабре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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