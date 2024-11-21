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Китайские банки ужесточили проверки платежей для поиска «российского следа»

Ведомости

Банки КНР стали проводить дополнительные процедуры проверки платежей из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран. Так кредитные организации ищут «российский след». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Банки усиленно следят за тем, чтобы товар отгружался в те страны, откуда произведена оплата. Меры повышенного контроля касаются и стран СНГ, заявляют источники издания.

По данным «Известий», увеличение проверок связано с выборами в США. Кредитные организации КНР выжидают, «как будет вести себя американский регулятор и перестраховываются», передают источники.

В ноябре стало известно, что крупные китайские банки, в частности, Chouzhou Commercial и Bank of China, создали черные списки юридических адресов подсанкционных компаний. В случае если адрес клиента совпадает с данными из списка, для него ограничивают использование счетов.

С этими мерами уже столкнулись компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций может расширяться. Предполагается, что ограничения на основании адреса регистрации для неподсанкционных компаний стали приобретать массовый характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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