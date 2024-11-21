Китайские банки ужесточили проверки платежей для поиска «российского следа»
Банки КНР стали проводить дополнительные процедуры проверки платежей из ОАЭ, Индии, Гонконга и других стран. Так кредитные организации ищут «российский след». Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Банки усиленно следят за тем, чтобы товар отгружался в те страны, откуда произведена оплата. Меры повышенного контроля касаются и стран СНГ, заявляют источники издания.
По данным «Известий», увеличение проверок связано с выборами в США. Кредитные организации КНР выжидают, «как будет вести себя американский регулятор и перестраховываются», передают источники.
В ноябре стало известно, что крупные китайские банки, в частности, Chouzhou Commercial и Bank of China, создали черные списки юридических адресов подсанкционных компаний. В случае если адрес клиента совпадает с данными из списка, для него ограничивают использование счетов.
С этими мерами уже столкнулись компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций может расширяться. Предполагается, что ограничения на основании адреса регистрации для неподсанкционных компаний стали приобретать массовый характер.