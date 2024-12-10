Стоимость золота впервые превысила $2700 с конца ноября

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), золото было подкреплено оптимизмом в отношении фискальных стимулов со стороны Китая и спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций – до 72,96 млн тройских унций. На стоимости металла также сказывается ожидание снижения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), добавляет Reuters. Денежные рынки сейчас закладывают в позиции примерно 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе, согласно инструменту CME FedWatch. На прошлой неделе вероятность такого шага оценивалась в 73%.