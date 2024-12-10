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Стоимость золота впервые превысила $2700 с конца ноября

Ведомости

Стоимость тройской унции золота превысила $2700 впервые с 22 ноября. Цена февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,65%, поднявшись до $2703,4 в 15:09 мск. К 15:57 мск цена снизилась, остановившись на отметке в $2699.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), золото было подкреплено оптимизмом в отношении фискальных стимулов со стороны Китая и спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций – до 72,96 млн тройских унций. На стоимости металла также сказывается ожидание снижения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), добавляет Reuters. Денежные рынки сейчас закладывают в позиции примерно 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе, согласно инструменту CME FedWatch. На прошлой неделе вероятность такого шага оценивалась в 73%.

30 октября цены на золото впервые в истории превысили $2800. Аналитики связывали рост с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающихся конфликтов в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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