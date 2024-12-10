Стоимость золота впервые превысила $2700 с конца ноября
Стоимость тройской унции золота превысила $2700 впервые с 22 ноября. Цена февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,65%, поднявшись до $2703,4 в 15:09 мск. К 15:57 мск цена снизилась, остановившись на отметке в $2699.
Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), золото было подкреплено оптимизмом в отношении фискальных стимулов со стороны Китая и спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Европе. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций – до 72,96 млн тройских унций. На стоимости металла также сказывается ожидание снижения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), добавляет Reuters. Денежные рынки сейчас закладывают в позиции примерно 90%-ную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе, согласно инструменту CME FedWatch. На прошлой неделе вероятность такого шага оценивалась в 73%.
30 октября цены на золото впервые в истории превысили $2800. Аналитики связывали рост с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающихся конфликтов в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.