ЦБ: согласован надзорный стандарт для банков
Комитет по стандартам деятельности финансово-кредитных организаций утвердил новый стандарт, в котором будут определены меры воздействия за несоблюдение других стандартов, об этом сообщается на официальном сайте Банка России. Документ начнет действовать с 1 апреля 2025 г.
«Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные финансово-кредитными организациями после этой даты. Кроме того, Центробанк учтет практику соблюдения банками стандартов деятельности во время слежения за ними», – говорится на официальном сайте регулятора.
После вступления в силу документа комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения и требования по устранению нарушений и причин их появления. Наиболее строгим наказанием станет требование о передаче сведений нарушителя, после чего ЦБ опубликует эти данные у себя на портале.
Итоговый вариант стандарта еще не опубликован, на сайте размещен проект.