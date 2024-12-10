ЦБ: согласован надзорный стандарт для банков

После вступления в силу документа комитет сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения и требования по устранению нарушений и причин их появления. Наиболее строгим наказанием станет требование о передаче сведений нарушителя, после чего ЦБ опубликует эти данные у себя на портале.