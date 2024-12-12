ЦБ оставил курс доллара выше 103 рублей на 13 декабря

В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб. По состоянию на 18:40 мск стоимость валюты снизилась до 107 руб. 9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.