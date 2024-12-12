ЦБ оставил курс доллара выше 103 рублей на 13 декабря
Официальный курс американского доллара на 13 декабря установлен на уровне 103,85 руб. Накануне ЦБ повысил его на 3 руб. за день, установив курс в 103,27 руб. Это следует из информации на сайте Банка России.
Курс евро – 110,48 руб., юаня – 13,95 руб. Цена доллара по сравнению с 12 декабря выросла на 68 коп., евро – на 1,9 руб., юаня – на 10 коп. ЦБ устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
В ходе торгов на международном рынке Forex 11 декабря курс доллара пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги в цене более чем на 4 руб. По состоянию на 18:40 мск стоимость валюты снизилась до 107 руб. 9 декабря регулятор рассказал, что ослабление валюты связано с двумя факторами. Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий «отдельных нефинансовых компаний», которые покупали валюту для погашения обязательств.
В конце прошлого месяца рубль обновил минимумы с марта 2022 г. сразу к трем основным валютам – доллару, евро и юаню. Пик ослабления рубля пришелся на 29 ноября – тогда курс был установлен на уровне 109,58 руб. к американской валюте, 116,14 руб. – к европейской.