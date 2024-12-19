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Долги россиян перед коллекторами сократились до минимума за три года

Ведомости

В России в 2024 г. упал средний долг гражданина страны перед коллекторскими агентствами до 196 000 руб., что соответствует наименьшему значению за три года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Как заявляет НАПКА, после 2021 г. средний долг достигал 210 000–214 000 руб. В 2021 г. средняя сумма долга составляла 179 000 руб.

Понижение среднего показателя связано с сокращением размера кредитов, изменением в структуре кредитования, осознанном отношении граждан к получаемой сумме и сокращением тех, кто после после получения кредита «уходит в дефолт», отмечает НАПКА.

В июне стало известно, что коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев, что составляет около 7% от общего количества долгов (всего их было около 44,5 млн).

В мае банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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