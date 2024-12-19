Долги россиян перед коллекторами сократились до минимума за три года
Как заявляет НАПКА, после 2021 г. средний долг достигал 210 000–214 000 руб. В 2021 г. средняя сумма долга составляла 179 000 руб.
Понижение среднего показателя связано с сокращением размера кредитов, изменением в структуре кредитования, осознанном отношении граждан к получаемой сумме и сокращением тех, кто после после получения кредита «уходит в дефолт», отмечает НАПКА.
В июне стало известно, что коллекторы в 2023 г. взыскивали через суд средства с должников более чем в 3 млн случаев, что составляет около 7% от общего количества долгов (всего их было около 44,5 млн).
В мае банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года.