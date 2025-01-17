ВТБ планирует открыть банк в Иране до конца года
ВТБ намерен открыть банк в Иране до конца 2025 г., организация ожидает разрешения властей Исламской Республики. Об этом прессе заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. <…> Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение», – сказал Костин (цитата по ТАСС).
17 января в Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, посетившим Россию с официальным визитом. По словам президента РФ, этот визит Пезешкиана в РФ имеет особое значение, так как будут обсуждаться все направления сотрудничества и подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. По словам Путина, рост товарооборота между странами за прошлый год составил 15%. Кроме того, продолжаются крупные проекты в разных сферах, в том числе в области атомной энергетики, логистике, гуманитарной сфере, туризме и др.
14 января Костин заявил, что чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 г. составит примерно 400 млрд руб., по итогам 2024 г. группа ожидает 550 млрд руб. чистых доходов.