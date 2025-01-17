ВТБ планирует открыть банк в Иране до конца года

17 января в Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, посетившим Россию с официальным визитом. По словам президента РФ, этот визит Пезешкиана в РФ имеет особое значение, так как будут обсуждаться все направления сотрудничества и подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. По словам Путина, рост товарооборота между странами за прошлый год составил 15%. Кроме того, продолжаются крупные проекты в разных сферах, в том числе в области атомной энергетики, логистике, гуманитарной сфере, туризме и др.