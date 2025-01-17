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ВТБ планирует открыть банк в Иране до конца года

Ведомости

ВТБ намерен открыть банк в Иране до конца 2025 г., организация ожидает разрешения властей Исламской Республики. Об этом прессе заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. <…> Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

17 января в Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, посетившим Россию с официальным визитом. По словам президента РФ, этот визит Пезешкиана в РФ имеет особое значение, так как будут обсуждаться все направления сотрудничества и подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами. По словам Путина, рост товарооборота между странами за прошлый год составил 15%. Кроме того, продолжаются крупные проекты в разных сферах, в том числе в области атомной энергетики, логистике, гуманитарной сфере, туризме и др.

14 января Костин заявил, что чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2025 г. составит примерно 400 млрд руб., по итогам 2024 г. группа ожидает 550 млрд руб. чистых доходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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