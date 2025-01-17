Переговоры Путина с президентом Ирана начались в Москве

Пезешкиан поблагодарил Путина за встречу и сказал, что с утра говорил с Хомейни, который также подчеркнул хорошие отношения с Россией. По словам президента Ирана, «наше взаимодействие на международной арене и двусторонние отношения нас радуют». Пезешкиан уверен, что после подписания договора, который охватывает все сферы взаимодействия, двусторонние отношения получат новый импульс для развития. «Мы перед визитом рассмотрели ряд договоренностей между странами. Были небольшие ошибки и задержки. Но мы старались устранить их. <…> Я постарался решить все проблемы, которые существовали с нашей стороны», – сказал Пезешкиан. По его словам, пока будут проходить переговоры в узком составе, министры двух стран смогут утрясти оставшиеся вопросы, в частности, будут финализированы договоренности на строительство АЭС в Иране (имеется в виду строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер»). Пезешкиан сказал, что отношения с Россией носят стратегический характер, а все проблемы в регионе, имея в виду Ближний Восток, должны решаться только в рамках договоренностей между странами региона.