Переговоры Путина с президентом Ирана начались в Москве

Переговоры Путина с президентом Ирана начались в МосквеПо итогам встречи ожидается подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
В Кремле 17 января начались переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Путин сказал, что нынешний визит Пезешкиана в Россию имеет особое значение, поскольку будут обсуждены все направления сотрудничества и подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. И этот договор придаст дополнительный импульс развитию отношений между Россией и Ираном, хотя и сейчас они на приемлемом уровне, считает Путин. По его словам, рост товарооборота за прошлый год составил 15%. Продолжаются крупные проекты в разных сферах, в том числе в области атомной энергетики, логистике, гуманитарной сфере, туризме и др., сказал президент. Также Путин подчеркнул, что востребованы консультации и по международной повестке – по ситуации в мире и в регионе, в частности. Президент России поприветствовал Пезешкиана в Москве и попросил передать наилучшие пожелания аятолле Хомейни.
Пезешкиан поблагодарил Путина за встречу и сказал, что с утра говорил с Хомейни, который также подчеркнул хорошие отношения с Россией. По словам президента Ирана, «наше взаимодействие на международной арене и двусторонние отношения нас радуют». Пезешкиан уверен, что после подписания договора, который охватывает все сферы взаимодействия, двусторонние отношения получат новый импульс для развития. «Мы перед визитом рассмотрели ряд договоренностей между странами. Были небольшие ошибки и задержки. Но мы старались устранить их. <…> Я постарался решить все проблемы, которые существовали с нашей стороны», – сказал Пезешкиан. По его словам, пока будут проходить переговоры в узком составе, министры двух стран смогут утрясти оставшиеся вопросы, в частности, будут финализированы договоренности на строительство АЭС в Иране (имеется в виду строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер»). Пезешкиан сказал, что отношения с Россией носят стратегический характер, а все проблемы в регионе, имея в виду Ближний Восток, должны решаться только в рамках договоренностей между странами региона.
Во встрече в узком составе с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Виталий Савельев, министр энергетики Сергей Цивилев.
После переговоров в узком составе запланированы расширенные переговоры в формате рабочего завтрака. Затем будет подписание документов, в том числе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. После этого президенты выступят с заявлением для СМИ и ответят на вопросы журналистов, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пресс-служба Кремля накануне сообщала, что на переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе развитие ситуации на Ближнем Востоке, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы и другие темы.
В Москву Пезешкиан прибыл утром 17 января. Во «Внуково» его встречал Цивилев, который является сопредседателем постоянной Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. После прилета Пезешкиан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, затем поехал в Белый дом на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мишустин был с визитом в Иране в сентябре 2024 г.
Путин в третий раз встречается с Пезешкианом. Их первая встреча была в Ашхабаде 11 октября 2024 г. на полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций», вторая – 23 октября 2024 г. на саммите БРИКС в Казани. Пезешкиан официально возглавил Иран в июле прошлого года.