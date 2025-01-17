Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в российском правительстве.
Визит Пезешкиана в Россию имеет «историческое значение», пишет ТАСС со ссылкой на заявление Мишустина. Он напомнил, что иранский президент и российский лидер Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Сам Пезешкиан заявил, что этот документ откроет новую главу в двусторонних отношениях.
Товарооборот между странами в 2024 г. увеличился на 17%, сообщил российский премьер. Мишустин отметил, что Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, а также расширяют сотрудничество в образовании. В части последнего премьер привел статистику, согласно которой в РФ обучаются более 9000 иранских студентов.
«Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга», – сказал Мишустин.
17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. В этот же день запланированы переговоры Путина и Пезешкиана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке.
Российский и иранский лидеры также подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.