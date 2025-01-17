Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

Товарооборот между странами в 2024 г. увеличился на 17%, сообщил российский премьер. Мишустин отметил, что Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, а также расширяют сотрудничество в образовании. В части последнего премьер привел статистику, согласно которой в РФ обучаются более 9000 иранских студентов.