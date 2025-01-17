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Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в российском правительстве.

Визит Пезешкиана в Россию имеет «историческое значение», пишет ТАСС со ссылкой на заявление Мишустина. Он напомнил, что иранский президент и российский лидер Владимир Путин подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Сам Пезешкиан заявил, что этот документ откроет новую главу в двусторонних отношениях.

Товарооборот между странами в 2024 г. увеличился на 17%, сообщил российский премьер. Мишустин отметил, что Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, а также расширяют сотрудничество в образовании. В части последнего премьер привел статистику, согласно которой в РФ обучаются более 9000 иранских студентов.

«Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга», – сказал Мишустин. 

17 января президент Ирана прибыл в Россию с официальным визитом. В этот же день запланированы переговоры Путина и Пезешкиана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них, в том числе, развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Российский и иранский лидеры также подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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