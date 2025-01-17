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Путин и Пезешкиан после переговоров проведут пресс-конференцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан по окончании переговоров проведут пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры Путина и Пезешкиана запланированы в узком и расширенном составах, после чего ожидается подписание ряда документов и пресс-конференция. В переговорах примут участие представительные делегации России и Ирана.

«Будут не только заявления, но мы надеемся, что президенты подтвердят свое решение ответить на несколько вопросов. Вот такой сегодня план президента», – отметил Песков.

На переговорах в Кремле Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой. Кроме того, президенты РФ и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи они сделают заявления для СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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