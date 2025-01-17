Путин и Пезешкиан после переговоров проведут пресс-конференцию

На переговорах в Кремле Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой. Кроме того, президенты РФ и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи они сделают заявления для СМИ.