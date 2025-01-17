Путин и Пезешкиан после переговоров проведут пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан по окончании переговоров проведут пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
По его словам, переговоры Путина и Пезешкиана запланированы в узком и расширенном составах, после чего ожидается подписание ряда документов и пресс-конференция. В переговорах примут участие представительные делегации России и Ирана.
«Будут не только заявления, но мы надеемся, что президенты подтвердят свое решение ответить на несколько вопросов. Вот такой сегодня план президента», – отметил Песков.
На переговорах в Кремле Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой. Кроме того, президенты РФ и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи они сделают заявления для СМИ.