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Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом

После переговоров с Путиным ожидается подписание договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана
Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию. Его борт приземлился в международном аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС.

На выходе из самолета Пезешкиана встретила российская делегация. В нее вошли министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

На переговорах 17 января в московском Кремле президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой.

Президенты России и Ирана также подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи Путин и Пезешкиан сделают заявления для СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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