Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом

На переговорах 17 января в московском Кремле президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой.