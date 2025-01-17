Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом

Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитомПосле переговоров с Путиным ожидается подписание договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию. Его борт приземлился в международном аэропорту «Внуково». Об этом сообщает ТАСС.
На выходе из самолета Пезешкиана встретила российская делегация. В нее вошли министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
На переговорах 17 января в московском Кремле президент России Владимир Путин и Пезешкиан обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня. Среди них – развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, обстановка в Закавказье и вопросы, которые связаны с иранской ядерной программой.
Президенты России и Ирана также подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи Путин и Пезешкиан сделают заявления для СМИ.